Dédouanement des marchandises au pont flottant temporaire Km3+4 Hai Yen (ville de Mong Cai ). Photo: baoquangninh.com.vn

Quang Ninh (VNA) - Surmontant les impacts négatifs causés par la propagation de l'épidémie de COVID-19, ces derniers temps, la province septentrionale de Quang Ninh a élaboré de nombreuses solutions spécifiques et adaptées pour lever progressivement les difficultés et relancer les activités d'export-import, contribuant aux développement socio-économique de la localité.

Efforts pour maintenir les "zones vertes sûres"

Ces dernières années, Quang Ninh s'est toujours concentré sur l'investissement synchrone et le développement durable des infrastructures, en particulier les infrastructures de transports avec un système d'autoroutes, de ports maritimes et d'aéroports associés à des zones industrielles, zones économiques et portes frontalières. Ces efforts ont contribué à donner un élan à la connectivité commerciale, aux liens régionaux et à l'intégration internationale, à faciliter des échanges commerciaux et à augmenter le chiffre d'affaires des importations et des exportations.

En tant que la seule province qui partage des frontières terrestres et maritimes avec la Chine, Quang Ninh s'est concentrée sur la mise en œuvre synchrone des mesures de prévention et de contrôle de l'épidémie de COVID-19 associées aux activités d'import-export sous les directions du gouvernement, du ministère de l'Industrie et du Commerce, et du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, conformément aux exigences de prévention de la pandémie de la partie chinoise.

En particulier, la province a élaboré de manière proactive des plans d'action la prévention et le contrôle de l'épidémie et a établi des "zones vertes sûres", qui sont des zones de sécurité épidémique établies à l'intérieur des portes et entrées frontalières qui empêchent les personnes d'entrer dans la zone de dédouanement. Les marchandises seront reçues par l'intermédiaire de l'agent des douanes. De plus, les travaux de chargement et de déchargement seront effectués par une équipe de chauffeurs et de travailleurs dans cette "zone verte".

Parallèlement, la province a également accéléré des échanges et des discussions à tous les niveaux avec l'administration chinoise sur les mesures de prévention et de contrôle de l'épidémie afin de bâtir la confiance des deux côtés.

Dédouanement des marchandises au pont de Bac Luan II. Photo: baoquangninh.com.vn

En outre, la province de Quang Ninh a accéléré la réforme administrative, amélioré l'environnement des affaires, soutenu et accompagné les entreprises. La localité promeut également la création de bases de données, la mise en œuvre de l'administration digitale et la modernisation des douanes.

Grâce à la mise en œuvre proactive de solutions d'adaptation, le secteur d'import-export de la province ont obtenu de nombreux résultats positifs au cours des dernières années. Jusqu'à présent, les délais moyens de dédouanement des marchandises importées et exportées sont respectivement 4h48' et 1h27'. Au cours des sept premiers mois de 2022, le chiffre d'affaires à l'exportation des entreprises de la province a été estimé à plus de 1,5 million de dollars, en hausse de 8,23% sur la même période, soit 109,11% du plan annuel fixé ; et le chiffre d'affaires à l'importation, 1,7 million de dollars.

Changer d'état d'esprit pour s'adapter

Les marchandises de Quang Ninh sont exportées vers plus de 70 pays et territoires. La Chine, le Japon, la République de Corée, les pays membres de l'ASEAN, le Moyen-Orient, les pays membres de l'Union économique eurasienne... sont les marchés importateurs principaux de la province.

Dans les temps à venir, sur la base des résultats obtenus, la province continuera à ordonner les services, agences et localités de mettre en œuvre de manière synchrone des mesures pour soutenir, promouvoir et restaurer les activités d'import-export.

Précisément, la province donnera la priorité à l'attraction des investissements dans le secteur manufacturier et les projets de haute technologie et projets de grande valeur, afin de créer un approvisionnement stable de biens d'exportation.

Parallèlement, la province promeut également des activités d'import-export, conformément aux pratiques internationales afin de profiter des incitations apportées par les accords de libre-échange tels que RCEP, CPTPP et CPTPP.EVFTA, UKVFTA,... -VNA