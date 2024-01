Photo : VNA

Quang Ninh (VNA) - En 2024, environ 60 navires internationaux transportant environ 80 000 croisiéristes devraient arriver au port international d'Ha Long, selon le Service du tourisme de la province de Quang Ninh (Nord).Parmi ces navires, il y a de nombreuses grandes marques telles que Mein Schiff 6 et 5, Celebrity Solstice, Noordam, MSC Splendida, Westerdam...Auparavant, dès le premier jour de 2024, deux navires internationaux ont embarqué le port international d'Ha Long dans la ville éponyme. L’un était le bateau Vasco Da Gama, battant pavillon portugais accostant pour la première fois à Ha Long avec à son bord près de 650 touristes allemands et l’autre, le bateau Celebrity Solstice, battant pavillon maltais, arrivant à Ha Long déjà 5 fois en 2023, avec à son bord plus de 3 000 touristes européens et américains. Il s'agit également de l'un des groupes touristiques les plus grands dans la ville depuis le début de la saison de croisières internationales 2023-2024 jusqu'à présent.Le 4 janvier, deux autres navires, le Zhao Shang Yi Dun (Chine) et le Westerdam (Pays Bas), ont amené près de 2 200 touristes européens, américains et chinois à Ha Long.La saison touristique de croisières internationales 2023-2024 a débuté en octobre 2023. Au cours des trois derniers mois de 2023, 23 navires de croisière ont amené environ 23 000 visiteurs à Quang Ninh. Rien qu'en janvier 2024, 13 navires ont prévu d’accoster le port de croisière international d'Ha Long avec à leur bord près de 20 000 touristes européens, américains et chinois.Selon la directrice adjointe du Service provincial du Tourisme de Quang Ninh, Nguyen Huyen Anh, ce service s'est coordonné avec les secteurs et les agences compétentes pour créer les conditions permettant aux touristes internationaux d'accomplir les procédures d'entrée via le port maritime d'Ha Long et de posséder les meilleurs services.Pour attirer les touristes en général et les croisiéristes en particulier, en 2024, la province de Quang Ninh continuera à lancer de nombreux nouveaux produits, ciblant les produits d'écotourisme, les expériences culturelles, les soins de santé... , précisément la Maison d'exposition de l'espace culturel de l'ethnie Dao Thanh Y (ville d'Uong Bi), le circuit Ha Long City Tour, la découverte de sites d'exploitation de charbon...-VNA