Panorama de la réunion de Quang Ninh le 11 juillet.



Quang Ninh (VNA) – Le Comité populaire provincial de Quang Ninh a organisé le 11 juillet une réunion sur l’organisation de la 3e réunion du Conseil consultatif des entreprises de l'APEC (ABAC 3).



La prochaine réunion du Conseil consultatif des entreprises du forum de Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (APEC Business Advisory Council – ABAC) aura lieu du 26 au 29 juillet dans la ville de Ha Long, province de Quang Ninh (Nord). Plusieurs autres événements importants sont également prévus à cette occasion.



La province de Quang Ninh envisage de collaborer avec la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI) pour organiser à cette occasion un forum sur la connectivité économique de l’axe routier de l’Est, une conférence sur la promotion de l’investissement à Quang Ninh, etc.



L'ABAC 3 sera une occasion pour Quang Ninh de présenter ses atouts et avantages aux grands investisseurs de l’APEC. -VNA