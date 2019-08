Hanoi, 17 août (VNA) - La province de Quang Ninh, située à environ 150 km de Hanoï, bénéficie de nombreux atouts naturels, culturels et historiques et d’un fort potentiel de développement touristique et économique.



Ces dernières années, la province de Quang Ninh (Nord-Est) a connu de grandes avancées dans les infrastructures, la restructuration économique, l’innovation des modèles de croissance et le développement durable, afin de promouvoir son rôle de pôle de croissance du Nord.



Sa croissance économique durant la période 2016-2020 est estimée à 11,1%. Son Produit intérieur brut régional (GRDP) a atteint 5.110 dollars en 2018, soit 1,3 fois plus qu’en 2015. Selon les prévisions, ce chiffre devrait être de 6.535 dollars en 2020, soit 1,68 fois plus qu’en 2015.



Dans les domaines de la restructuration économique et de l’investissement, dès 2013, la province a mis l’accent sur le partenariat public-privé (PPP) concernant une série d’ouvrages. Depuis, les investissements sous forme de PPP ont atteint 47.000 milliards de dôngs répartis entre 44 projets. Son capital d’investissement social total s’est élevé à 183.654 milliards de dôngs pour la période 2016-2018, et devrait atteindre 340.850 milliards entre 2016 et 2020, soit 1,5 fois plus que la période 2011-2015.



Lors d’une récente séance de travail avec les autorités de Quang Ninh, Nguyên Van Binh, membre du politburo et président de la Commission économique centrale du Parti, a apprécié les nouvelles percées de la province. Il lui a proposé de surveiller et d’évaluer régulièrement la mise en œuvre de nouveaux modèles appliqués sur son sol, afin que Quang Ninh continue d’être le pôle de croissance du Nord dans l’avenir.



Développer des services de logistique



Au-delà du renforcement de l’économie touristique, M. Binh souhaite que la province recherche et développe des services de logistique pour exploiter les immenses capacités des ports maritimes et des infrastructures de transport, surtout la connexion avec les provinces du Nord-Ouest et du Sud de la Chine. De plus, il faut attirer des investissements de manière sélective et développer les produits agricoles associés au programme d’édification de la Nouvelle ruralité.



Enfin, Quang Ninh devrait mettre en place la zone économique de Quang Yên, élaborer un schéma directeur pour la construction de zones de coopération économique transfrontalière sino-vietnamienne, des politiques d’investissement aux projets clés dans les zones industrielles et économiques. - CVN/VNA