Photo: qdnd



Quang Ninh (VNA) - La force du génie du commandement militaire de la province de Quang Ninh (Nord) en collaboration avec l'équipe de construction et de déminage de la société générale de construction de Lung Lô du ministère de la Défense a neutralisé et déplacé le 9 août une bombe de près de 230 kg en toute sécurité.

La bombe d'un diamètre de 0,35 mètre et d'une longueur de 1,5 mètre a été découverte à 7h30 le même jour lors de la mise en œuvre d'un projet de construction d'une route riveraine reliant l'autoroute Ha Long-Hai Phong à la ville de Dông Triêu, dans le quartier de Yên Thanh, ville de Uông Bi, province de Quang Ninh.

Après la guerre, une grande quantité de bombes, mines et autres engins explosifs est restée enfouie dans le sol vietnamien, menaçant constamment la vie des habitants.

On estime à 6,13 millions d’ha la surface "polluée", soit 18,82% de la superficie du pays. Plus de 100.000 personnes ont été tuées ou blessées à cause de ces explosifs. –VNA