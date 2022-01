Quang Ninh (VNA) - Le Département du tourisme de la province de Quang Ninh a achevé un projet de plan intitulé "Tourisme de la voie verte" pour relancer son tourisme durement touché par le Covid-19.

Vue aérienne de la baie de Ha Long. Photo : vietnam-tourism.com

Le directeur du département, Pham Ngoc Thuy, a déclaré qu’il était important de fournir aux touristes des informations sur les endroits où voyager en toute sécurité, concernant la situation de l’épidémie.Le «tourisme de la voie verte» offrira aux touristes des services sûrs et les fera se sentir à l’aise et détendus lors de l’expérience des services touristiques, a expliqué Thuy, ajoutant que l’adhésion au programme sera également un moyen pour les entreprises de promouvoir leurs services et de fournir à leur personnel un environnement de travail exempt du Covid-19.Le département a durci les 35 exigences obligatoires et facultatives en matière de prévention et de contrôle du Covid-19. En conséquence, il a demandé aux prestataires de services touristiques de distribuer des masques faciaux aux touristes et de vérifier la température corporelle des touristes et des fournisseurs d’intrants. Les restaurants sont encouragés à installer des cloisons de table pour limiter les contacts directs entre les convives.