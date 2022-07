Les marchandises vietnamiennes sont exportées en Chine via la poste-frontière de Mong Cai. Photo : VNA

Quang Ninh (VNA) - Au cours du premier semestre de 2022, le chiffre d'affaires à l'exportation des entreprises de la province de Quang Ninh (Nord) a atteint 1,179 milliard de dollars, ce qui représente une augmentation de 0,76% par rapport à la même période de l'année précédente et atteint 100% du plan prévu.

En ce qui concerne le chiffre d'affaires à l'importation, il est estimé à 1,43 milliard de dollars en six mois.

A l'initiative de la création des zones vertes et sécurisées, les postes- frontières de Quang Ninh ont progressivement repris leurs activités, créant ainsi des conditions favorables aux exportations et importations de marchandises.

Dans le contexte d'évolutions complexes de la pandémie de COVID-19, la province de Quang Ninh a toujours fourni des informations et des recommandations aux localités et entreprises concernant la situation des exportations et importations de produits agro-forestiers et aquatiques vers le marché chinois à travers les postes-frontières provinciales.

A Mong Cai, les autorités municipales se sont concentrées sur le déploiement synchrone des mesures de prévention et de contrôle de l'épidémie associées aux activités d'import-export, conformément aux politiques de la partie chinoise.

La ville a mis en place des "zones vertes" aux postes-frontières, pour répondre aux activités de prévention et de contrôle la pandémie de COVID-19 du Vietnam et de la Chine.

En outre, la ville de Mong Cai a eu des échanges avec les autorités de la ville chinoise de Dongxing sur les mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19, afin d'instaurer la confiance et de rétablir prochainement un dédouanement fluide.

La ville de Mong Cai a exhorté les groupes de travail aux postes-frontières, les travailleurs et les chauffeurs de ces zones à garantir toutes les conditions liées à la prévention du COVID-19, en particulier le certificat des résultats négatifs des tests RT-PCR au cours des dernières 48 heures, de la double vaccination contre le COVID-19 ainsi que la désinfection des véhicules et des marchandises avant exportation, entre autres.

En conséquence, les activités d'importation et d'exportation aux postes-frontières de Bac Luan 2 et Ka Long dans la ville de Mong Cai et le dédouanement ont repris, permettant ainsi de régler la congestion des marchandises à la frontière.

Ainsi, les activités d'importation et d'exportation ont été rouvertes grâce à l'ouverture du km3 + 4 Hai Yen, de la poste-frontière Bac Luan 2 et de la poste-frontière Ka Long de la ville de Mong Cai. Le dédouanement des marchandises est revenu à la normale et la congestion des marchandises aux postes-frontières a été complètement résolue.

Selon les données officielles, le poste-frontière international de Mong Cai, à Quang Ninh, a expédié, jusqu'au 8 juin, un total de 45.300 tonnes de marchandises de toutes sortes.

La Chine est le plus grand marché pour les produits agro-forestiers et aquatiques du Vietnam. Cependant, la Chine continue de mettre en œuvre la politique de Zéro COVID avec des réglementations très strictes pour les produits importés.

Par conséquent, afin de stimuler les exportations de produits agricoles et aquatiques du Vietnam vers le marché chinois en 2022 et les années suivantes, le Vietnam doit adopter des mesures pour se conformer aux nouvelles réglementations de son pays voisin.

Les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Chine ont atteint 4,15 milliards de dollars au cours des quatre premiers mois de 2022, soit un recul 64,5 % en variation annuelle.- VNA