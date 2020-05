Photo : VNA



Quang Ninh, 26 mai (VNA) - Les programmes de relance touristique de Quang Ninh (Nord) 2020 s’avèrent efficaces dès le premier mois de mise en œuvre, le nombre de touristes nationaux augmentant progressivement.

Selon le directeur du Service provincial du tourisme, Pham Ngoc Thuy, le 24 mai, la baie d'Ha Long a accueilli 55 000 touristes, le plus haut niveau après des mois d’interruption des activités touristiques due à l’épidémie de COVID-19. C'est un bon signe montrant que la population est revenue à la vie normale et a recommencé à voyager.

Depuis début mai, juste après que l'épidémie de COVID-19 ait été maîtrisée, la province de Quang Ninh a mis en œuvre une campagne de relance touristique.

Le Conseil populaire provincial a approuvé un plan de relance touristique de 200 milliards de dongs versés dans diverses activités comme bus gratuit pour les passagers utilisant les services d'aviation à l'aéroport de Van Don ; exonération ou réduction pour tous les visiteurs des frais d'entrée dans trois destinations touristiques (baie de Ha Long, Yen Tu, musée de Quang Ninh), et ce en mai, juin, juillet et les grandes vacances de 2020.

En réponse à la campagne pour stimuler le tourisme à Quang Ninh en 2020, de nombreux groupes économiques, entreprises et services touristiques provinciaux ont simultanément lancé de nombreux programmes de réduction de prix et d’incitation pour les touristes. Concrètement: Vingroup lance sept packages d'été 2020, Sungroup renonce à tous les frais d'entrée et les frais de port pour tous les passagers visitant la baie d'Ha Long via le port international de passagers de Ha Long (quartier Bai Chay, ville de Ha Long), l'aéroport de Van Don offre des réductions sur les complexes de divertissement de Sun Group...

Les entreprises de tourisme et de services de Quang Ninh ont créé une alliance de relance touristique avec des rabais de 30 à 50%.

Grâce à ces mesures de relance économique opportunes, juste après le redémarrage des activités touristiques en mai, le nombre des visiteurs à Quang Ninh augmente rapidement. Selon le Service provincial du tourisme, le nombre des visiteurs du 1er au 24 mai ont été plus de 170 000 personnes, dont 161 000 arrivées intérieures, soit 94%. Les visiteurs en baie d'Ha Long se sont chiffrés à 65 000. En particulier, dimanche le 24 mai, les touristes visitant la baie d'Ha Long ont bondi soudainement, atteignant le chiffre de 55 000.

Certains circuits touristiques maritimes et insulaires accueillent un bon nombre de touristes. Le district de Co To au cours du week-end a accueilli environ 4 000 visiteurs, le taux d’occupation de chambre des hôtels de 1 à 3 étoiles a atteint 70%. Le 24 mai, le train à grande vitesse de Tuan Chau (Ha Long) vers l'île de Co To a commencé ses activités, avec un trajet d'environ 50 minutes.

Selon le Service provincial du tourisme, Quang Ninh prévoit d'accueillir entre 1,54 et 4,9 millions de visiteurs en 2020.

Le tourisme de Quang Ninh a fait d’énormes progrès ces dernières années, contribuant considérablement au développement de l’économie locale et donnant plus de visibilité à cette province du Nord.

La province continuera à promouvoir sa coopération internationale et à établir des liens avec les localités du pays au service de son développement touristique. Par ailleurs, elle élaborera une stratégie marketing en ciblant principalement les voyageurs européens et américains, à travers une exploitation optimale de l’aéroport international de Vân Dôn.



Pour encourager la prolongation des séjours et stimuler les dépenses des visiteurs sur place, la province cherche à diversifier ses produits touristiques en développant ses services nocturnes et saisonniers.



Enfin, Quang Ninh continue de renforcer la réforme administrative, de mettre en place l’e-gouvernance, d’améliorer l’environnement d’investissement et des affaires. - VNA