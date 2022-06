Quang Ninh, 24 juin (VNA)- La province de Quang Ninh (Nord) a enregistré une augmentation de 10,66% du produit intérieur brut (PIBR) régional au cours du premier semestre de l'année, ont rapporté des sources officielles.

Panorama de la zone industrielle de Cai Lân. Photo: baoquangninh



Au cours du premier semestre de cette année, la ville a effectivement mis en œuvre la stratégie promulguée par le gouvernement d'adaptation sûre et flexible et de contrôle efficace de la pandémie de COVID-19.



Par conséquent, les revenus du budget de l'État dans la province ont atteint plus de 1,1 milliard de dollars, soit 18% de plus qu'à la même période de l'année précédente.



Quang Ninh a également accueilli quelque 5,5 millions de visiteurs jusqu'à présent cette année, un chiffre qui a doublé celui enregistré au même période de 2021 et a augmenté le plan prévu pour cette année de 19,57%.



En particulier, la province a organisé avec succès sept compétitions lors des 31es Jeux sportifs d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31), diffusant l'image d'un Quang Ninh confiant, civilisé et moderne parmi les amis internationaux.



La localité s'est également fixé un objectif pour toute l'année 2022 : une croissance du GRDP de plus de 11 % et des revenus pour le budget de l'État de pas moins de 2,2 milliards de dollars, a rapporté le secrétaire du Comité provincial du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Xuân Ky.



Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire d'améliorer l'efficacité opérationnelle du système politique, et de réformer activement l'administration associée à une transformation numérique globale pour promouvoir les potentialités et les atouts locaux.

Quang Ninh a précisé de nouvelles orientations pour la période 2020-2025 en changeant de vision, de pensée sur le développement.

La province continuera de renforcer le lien entres les zones économiques en optimisant le système d'infrastructure de transports. Mais elle ouvrira aussi de nouvelles pistes de développements. Elle se propose ainsi de créer de nouveaux secteurs d’activité permettant d’acquérir des avantages concurrentiels et de distinguer la province des autres régions attractives du Nord.

La province veut jouer aussi un rôle de leader en matière de croissance verte. L’objectif est de valoriser de manière durable les atouts de la province. En premier, la province compte améliorer l’efficacité et la durabilité de son économie maritime et des services de toute sa façade maritime. Cette économie maritime prendra une part importante pour faire en sorte que l’économie de la province puisse continuer de croître au même rythme qu’aujourd’hui.

"Le lien interrégional entre Quang Ninh, Hanoï, Hai Phong et les principales provinces de la région économique de pointe du Nord constitue une grande force dans la mise en commun des ressources, dans la mise à profit des opportunités pour la promotion et le redressement du tourisme et pour la reprise économique lorsque Quang Ninh finira de construire l'autoroute Vân Dôn - Mong Cai en 2021", a conclu Nguyên Xuân Ky.

La province de Quang Ninh (Nord) est l’une des localités les plus attractives du Vietnam aux yeux des investisseurs. Réputée pour sa réforme administrative, elle se maintient toujours en tête des classements en matière de compétitivité provinciale, de satisfaction à l’égard des services administratifs, d’efficacité de l’administration publique ou encore de niveau de déploiement des technologies de l’information.

En 2021, Quang Ninh est demeurée en tête du classement national de l’indice de compétitivité provinciale (PCI). Pour la 5e année consécutive, elle a été la province la plus compétitive du pays. Elle s’est également classée première du pays dans deux sous-indices : coût d’entrée sur le marché (7,98 points) et coût de durée de traitement des procédures administratives (8,52 points). Elle est suivie de Hai Phong (Nord) et Dông Thap (Sud). Dans le top 10 de PCI figurent aussi Hanoï, Bac Ninh, Vinh Phuc (Nord), Dà Nang, Thua Thiên-Huê (Centre), Binh Duong, Bà Ria-Vung Tàu (Sud). - VNA