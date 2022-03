Quang Ninh (VNA) - Le Comité populaire de Quang Ninh a annoncé samedi 12 mars son application d’un système logiciel électronique ISO suivant la norme vietnamienne ISO 9001:2015 dans les activités de 227 agences administratives publiques locales, faisant la province la pionnière du Nord dans ce domaine.

Les délégués pressent le buton annonçant l’application d’un système logiciel électronique ISO suivant la norme vietnamienne ISO 9001:2015. Photo : VNA

L’application assure la fourniture de services pour la direction générale des agences concernées et l’échange électronique de documents. En conséquence, les flux de travail sont automatisés, unifiés, standardisés et indépendants de la volonté subjective des participants. En particulier, les populations locales peuvent participer au contrôle de la qualité et aux résultats des travaux.Pham Van Thanh, vice-président du Comité populaire provincial, a déclaré que la normalisation et l’application du système ISO électronique dans le fonctionnement des agences administratives de l’État jouent un rôle très important dans le processus local de transformation numérique et de construction du gouvernement électronique.Selon Nguyên Hoàng Linh, directeur adjoint de la Direction des normes, de la métrologie et de la qualité du ministère des Sciences et de la Technologie, l’application du système logiciel électronique ISO par Quang Ninh a jusqu’à présent obtenu de bons résultats, 100 % de ses agences publiques ayant déjà rejoint le système. – VNA