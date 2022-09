Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) - La province septentrionale de Quang Ninh a dépensé plus de 508 milliards de dôngs, soit 21,56 millions de dollars, pour réparer et moderniser le système d'infrastructure servant aux activités d'enseignement et d'apprentissage, ainsi que 458 milliards de dôngs de soutien aux frais de scolarité pour les élèves locaux.

C'est la deuxième année consécutive que la province offre un soutien pour les frais de scolarité aux élèves locaux, ce qui profite à près de 225.400 élèves à tous niveaux.

Photo: nhandan.vn

Afin d'assurer la sécurité des élèves avant la rentrée scolaire, Quang Ninh a accéléré la vaccination contre le COVID-19 pour les résidents locaux, en particulier les enfants.

À ce jour, 97,06 % des enfants de 5 à moins de 12 ans ont reçu au moins une injection de vaccin, tandis que 71,16 % en ont reçu deux.

Au cours de l'année scolaire 2022-2023, Quang Ninh compte 340.000 élèves qui étudient dans 645 écoles. Plus de 88% des écoles locales ont satisfait aux normes nationales. -VNA