Cérémonie de délivrance le certificat d'investissement au projet Jinko Solar PV. Photo: quangninh.gov.vn

Quang Ninh (VNA) - La province de Quang Ninh (Nord) a délivré le 31 mars le certificat d'investissement au projet de technologie de production de cellules photovoltaïques Jinko Solar PV Vietnam à la compagnie Jinko Solar Hong Kong.

Représentant un investissement total de 500 millions de dollars, le projet sera mis en œuvre dans la zone industrielle de Song Khoai, chef-lieu de Quang Yen. Jinko Solar PV devrait générer un chiffre d'affaires annuel moyen de près de 1,3 milliard de dollars et créer des emplois pour plus de 2.000 personnes.

Jinko Solar Hong Kong est l'un des fabricants de panneaux solaires les plus importants et les plus avancés au monde. En 2019, l'entreprise se classait au premier rang de ce secteur et détenait 12,6% du marché mondial.

Le projet Jinko Solar PV Vietnam devrait être mis en chantier en avril et mis en service fin octobre 2021. -VNA