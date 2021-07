Photo: baodautu.vn

Quang Ninh (VNA) - La province de Quang Ninh vient de créer un groupe d’aide aux investisseurs. Baptisé Investor Care, ce groupe a pour mission d’améliorer l’environnement d’investissement et d’affaires dans le but de maintenir la province en tête des classements.

Administré par le président du comité populaire et son adjoint, ce groupe est composé de responsables de différents secteurs. A en croire Vu Tiên Lôc, président de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam, c’est un bon modèle.

"Investor Care est comme un médecin de famille qui prend soin des investisseurs durant toute la durée de leurs projets, qui les aide à résoudre leurs difficultés. Cette excellente initiative de réforme de Quang Ninh mérite d’être généralisée", a-t-il déclaré.

En 2020, pour la 4e année consécutive, la province de Quang Ninh était en tête des classements en termes de compétitivité provinciale et de réforme administrative. 2020 était aussi la deuxième année où elle avait le meilleur indice de satisfaction de la population vis-à-vis des services publics, la première année où elle a obtenu le meilleur indice d’efficacité de l’administration publique. Cela fait quelques années déjà que Quang Ninh maintient sa troisième position nationale pour ce qui est de l’indice de disponibilité au développement et à l’application des technologies de l’information et de la communication. -VOV/VNA