Quang Ninh (VNA) - Les investissements sont un outil de la relance économique d’une localité. Mais pour persuader les investisseurs, une bonne compétitivité et une vue stratégique sont indispensables. Quang Ninh est un bon exemple.

La province de Quang Ninh (Nord) est l’une des localités les plus attractives du Vietnam aux yeux des investisseurs. Réputée pour sa réforme administrative, elle se maintient toujours en tête des classements en matière de compétitivité provinciale, de satisfaction à l’égard des services administratifs, d’efficacité de l’administration publique ou encore de niveau de déploiement des technologies de l’information.

En 2021, pour la 5eannée consécutive, Quang Ninh a été en tête du classement national de l’indice de compétitivité provinciale.

Mais le plus important, c’est que cette localité a prêté très tôt une attention particulière au travail de planification. En septembre 2014, elle a publié sept plans d’aménagement stratégiques qui définissent de manière très détaillée ses objectifs de développement et les domaines prioritaires dans lesquels elle souhaite accueillir des investissements.



“En 2011, nous avons fait venir des experts étrangers qui nous ont aidés à élaborer sept plans d’aménagement stratégiques. C’est ça la clé de notre réussite. Nous continuons à les mettre en œuvre en élaborant de nouveaux plans pour la prochaine phase. Parmi eux, trois sont d’une importance particulière et concernent la construction, l’utilisation des terres et les secteurs stratégiques. Sans eux, nous ne pouvons attirer ni investisseurs domestiques ni investisseurs étrangers”, explique Bùi Van Khang, vice-président du Comité populaire provincial.



La province la plus compétitive



En 2021, Quang Ninh est demeurée en tête du classement national de l’indice de compétitivité provinciale (PCI). Pour la 5e année consécutive, elle a été la province la plus compétitive du pays. Elle s’est également classée première du pays dans deux sous-indices : coût d’entrée sur le marché (7,98 points) et coût de durée de traitement des procédures administratives (8,52 points). Elle est suivie de Hai Phong (Nord) et Dông Thap (Sud). Dans le top 10 de PCI figurent aussi Hanoï, Bac Ninh, Vinh Phuc (Nord), Dà Nang, Thua Thiên-Huê (Centre), Binh Duong, Bà Ria-Vung Tàu (Sud).



À remarquer que le PCI vise à refléter la qualité de la gestion économique, du climat des affaires et les efforts de réforme administrative déployés par les localités, favorisant ainsi le développement du secteur privé. Ce résultat a été rendu public par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam et l’Agence américaine pour le développement international. -CVN/VNA