Quang Ninh (VNA) – Le modèle “Marché technologique - marché 4.0“, lancé dans deux marchés traditionnels dans la province de Quang Ninh (Nord), permet aux habitants de payer tous leurs achats et services de façon dématérialisée.

Payer les achats via QR code est encouragé à Quang Ninh. Source : CVN

Un modèle de paiement numérique dans les marchés Ha Long I et Ha Long II, dans la ville de Ha Long, province de Quang Ninh, est mis en place début juillet 2022. C’est Viettel Quang Ninh qui l’a planifié et mis en œuvre pour les commerçants de ces deux marchés.

Afin d’assurer l’efficacité de ce programme de transition numérique, Viettel Quang Ninh travaille avec tous les groupes participant à l’écosystème financier numérique. Concrètement, tous les petits commerçants de ces deux marchés acceptent le paiement numérique via Viettel Money, qui est à la fois rapide et pratique. Le paiement des redevances sur les marchés sera également effectué par voie numérique.

Selon Lê Viêt Hà, vice-directeur de Viettel Quang Ninh, pour atteindre l’objectif de porter d’ici 2025 le taux de paiement électronique à 50%, le paiement numérique doit être inclus dans chaque transaction de la vie quotidienne, dans les zones urbaines comme rurales. La numérisation des paiements dans les marchés est l’une des solutions pour atteindre cet objectif de manière durable. Actuellement, ladite société est prête, en termes de plateforme et de personnel, pour collaborer avec la ville de Ha Long afin de mettre en place le paiement dématérialisé, a affirmé M. Hà.

Vers une digitalisation totale

En avril 2022, la ville de Ha Long a publié un plan sur la mise en œuvre du programme de développement du paiement dématérialisé pour la période 2022-2025. Selon lequel, d’ici 2025, elle souhaite que 90% des personnes de 15 ans et plus soient titulaires d’un compte permettant le paiement dématérialisé. Le taux de croissance moyen du nombre et de la valeur des transactions des paiements sans numéraire devra être de 20 à 25%/an. Tous les frais de scolarité des établissements d’enseignement seront réglés sans numéraire…

Le Centre des services administratifs publics de la ville de Ha Long a aidé nombre de citoyens à effectuer des paiements d’impôts et frais fonciers via le portail national du Trésor public. Jusqu’au 14 juillet, ce centre a aidé plus de 1.400 personnes à payer par la voie numérique impôts et droits d’enregistrement pour un montant total de près de 17 milliards de dôngs.

En 2022, Quang Ninh envisage d’accélérer sa transformation numérique dans tous les domaines, notamment la santé, l’éducation, l’industrie, le tourisme, les transports et la logistique. – CVN/VNA