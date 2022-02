Des secouristes participent à la recherche des victimes. Photo: VNA



Quang Nam (VNA) - Vers 14h00 le 26 février, un canoë transportant des touristes allant de l'île de Cu Lao Cham à Cua Dai, ville de Hoi An, province de Quang Nam (Centre), s'est renversé.



Le canoë transportait 39 personnes. Vers 17h30, les forces compétentes et des pêcheurs ont retrouvé 35 personnes, dont 22 encore en vie et 13 sont mortes.



Les secouristes continuent de rechercher les quatre personnes disparues.-VNA