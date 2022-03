Cu Lao Cham. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Située dans la province de Quang Nam au Centre, Hôi An est aujourd’hui l’une des villes les plus respectueuses de l’environnement du Vietnam. C’est la raison pour laquelle, elle a été choisie pour accueillir le lancement officiel de l’Année nationale du Tourisme - Quang Nam 2022. Hôi An est aussi un exemple du développement du tourisme vert du Vietnam.



Hôi An est l’une des premières localités du Vietnam à avoir banni les sacs en plastique et organisé le tri des ordures à la source. La réserve de biosphère mondiale de Cù Lao Chàm est l’une des rares destinations zéro déchet du pays et beaucoup d’agences de voyages locales se sont lancées dans une démarche écologique.



Si, au départ, les touristes et les habitants avaient tendance à considérer d’un mauvais œil l’interdiction des emballages en plastique à usage unique, aujourd’hui, ils sont habitués aux objets organiques tels que les pailles en poudre de riz et les gobelets en papier. À l’appel des autorités municipales, les propriétaires de locations touristiques de Hôi An s’emploient à trier les ordures ménagères et à recycler les déchets organiques pour en faire de l’engrais. Toutes ces initiatives finissent par faire évoluer les mentalités dans le bon sens, comme l’a constaté Pham Thi Linh Chi, qui tient Le Jardin de Monsieur Tho.



«Les touristes et les habitants ont mis du temps à accepter ce nouveau mode de vie. Mais aujourd’hui, tout le monde le respecte. Cette démarche permet de protéger l’environnement et donc de promouvoir une croissance durable», nous dit-elle.



Au cours des dernières années, la communauté des entreprises touristiques de Hôi An s’est lancée dans une démarche durable et verte pour promouvoir l’image d’une ville patrimoniale, sûre et respectueuse de l’environnement, nous a expliqué Pham Vu Dung, de la société Hoa Hông, un prestataire de services touristiques.



«La pollution est le revers de la médaille pour le secteur touristique. Il est temps de restructurer le tourisme de Hôi An. Il faut abandonner les vieilles méthodes, appliquées depuis plus de 20 ans, pour adopter des modèles plus bénéfiques: le tourisme vert associé à l’agriculture propre par exemple», suggère-t-il.



De nos jours, Hôi An a réussi à mettre en place cinq modèles de tourisme vert. Une soixantaine d’entreprises touristiques locales se sont engagées à bannir les déchets en plastique. D’ici à 2025, une bonne centaine devraient recevoir le label «entreprises vertes», a annoncé Phan Xuân Thanh, le président de l’Association du tourisme de Quang Nam. La province a aussi élaboré un code du tourisme vert, le premier du genre au Vietnam, a-t-il ajouté.