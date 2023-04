A Hoi An. Photo: Vietnamnet

En plaçant les entreprises locales au cœur du tourisme, écrit le magazine, Quang Nam prouve que la durabilité commence chez soi.Le Tour Kayak Hoi An permet aux visiteurs de glisser à travers les mangroves de Nipa, en naviguant à bord de bateaux de pêche et de villages sur pilotis.En ville, la magasin Refillables vend des produits de voyage écologiques, du shampoing aux brosses à dents, tandis que le restaurant zéro déchet voisin The Field utilise des produits locaux sauvages et biologiques pour créer des plats rustiques, a-t-il noté.