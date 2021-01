Quang Nam (VNA) - Le sous-département de protection de la forêt de la province de Quang Nam (Centre) se coordonne avec les autorités locales pour élaborer le meilleur plan de protection pour les animaux sauvages précieux et rares afin de prévenir le risque de chasse et de piégeage illégaux, notamment dans la zone montagneuse de Hon Don, commune de Tam My Tay, district Nui Thanh.

Le 5 janvier, au cours de l'enquête visant à construire une zone protégée dans la zone montagneuse de Hon Don, les autorités ont découvert un certain nombre d'espèces précieuses de flore et de faune, dont le loris paresseux pygmée. Cette espèce figure sur la liste des plantes et animaux forestiers menacés et donc précieux, appartenant au groupe IB selon l'arrêté gouvernemental No 06/2019 ND-CP publié le 22 janvier 2019.

L'animal a été retrouvé dans la zone montagneuse de Hon Don, dans la commune de Tam My Tay, dans le district de Nui Thanh, de la province centrale de Quang Nam . Photo : VNA

Dans la zone montagneuse de Hon Don, il y a aussi d’autres animaux rares tels que civette, muntjac, mante, oiseaux, amphibiens et reptiles.

Toujours dans cette zone, en 2018, les autorités et la population locale ont découvert une cinquantaine de doucs à pattes grises, l'une des plus rares espèces animales au Vietnam, au bord de l’extinction.

Selon une enquête lancé en octobre 2020 par le centre Green Vietnam Biodiversity Conservation (GreenViet) sur environ 30 hectares de forêt naturelle dans les montagnes de Hon Do, Hon Ong, Duong Bong et Duong Ban Lau dans le district Nui Thanh, province de Quang Nam, on a compté au total 68 doucs à pattes grises. Il s'agit de la seule population au mondede cette espèce facilement observable à l'état sauvage.

Pour protéger les doucs et les espèces rares de flore et de faune récemment découvertes, en plus de protéger strictement les 30 hectares restants de forêt naturelle dans cette zone, la province de Quang Nam met en œuvre les procédures nécessaires pour convertir au moins 150 hectares de forêts de production en forêts à usage spécial, et développer un certain nombre d'arbres indigènes pour étendre les habitats, diversifier les sources de nourriture, garantissant un environnement de vie adapté au développement durable de ces espèces. -VNA