La cérémonie de lancement des travaux. Photo: VNA



Quang Nam (VNA) – La construction d’une ligne électrique à 500 kV de Vung Ang à Pleiku 2 a été lancée mardi 18 décembre dans la commune de Dai Quang, district de Dai Loc, en présence du vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung.

Il s’agit d’un ouvrage d'envergure avec la construction de trois lignes électriques de 500kV : celle de la centrale thermique de Quang Trach-Vung Ang et un terrain de distribution d’électricité, celle de Quang Trach-Doc Soi et celle de Doc Soi-Pleiku 2.

Cet ouvrage nécessite un investissement total de 11.949 milliards de dongs et sera effectué pendant 20 mois. Selon les prévisions, les lignes électriques seront mises en service au milieu de 2020. Concrètement, environ 720 km de lignes électriques de 500 kV seront installées, traversant 9 villes et provinces, outre la construction de stations de gestion et de direction. La construction est placée sous la charge de la Compagnie générale nationale de transport d’électricité.

S’exprimant à cette occasion, Trinh Dinh Dung a estimé que c’était un ouvrage important contribuant à alimenter suffisamment d’électricité le Sud, tout en demandant une coopération étroite entre les ministères et secteurs concernés pour la mise en œuvre de cet ouvrage.

Selon Huynh Khanh Toan, vice-président du Comité populaire provincial, les dirigeants locaux ont reconnu l’importance de cet ouvrage pour la sécurité d’énergie nationale, mené à bien la libération du terrain et créé les conditions optimales pour le lancement des travaux dans un délai fixé. -VNA