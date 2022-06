La Fédération vietnamienne du commerce et de l'industrie (VCCI) a organisé le 7 juin un colloque de consultation sur la construction d'un indice vert au niveau provincial.

La province de Thua Thien-Hue (Centre), en collaboration avec l'ambassade du Danemark au Vietnam, a organisé le 7 juin une course cycliste en l’honneur de la Journée mondiale de l'environnement (5 juin).

En réponse à la Journée mondiale de l’environnement et à la Semaine de la mer et des îles du Vietnam 2022, une kyrielle d’activités ont été lancées et organisées dans de nombreuses localités dans le pays.