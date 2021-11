Photo: VNA

Quang Nam (VNA) - Le vol VJ7969 de Vietjet Air en provenance de l’aéroport d'Incheon de la République de Corée, avec à bord 100 touristes, a atterri à 23h05 le 18 novembre à l'aéroport international de Da Nang, dans la ville éponyme du Centre.

Ces touristes séjournent à l'hôtel New World Hoiana dans le district de Duy Xuyen de la province de Quang Nam (Centre), qui a également accueilli 30 autres touristes étrangers le 17 novembre.

Cet hôtel devrait accueillir un autre groupe d'environ 200 touristes étrangers, qui arriveront à Quang Nam sur le vol QH9455 de Bamboo Airways, en provenance de l’aéroport d’Incheon, en République de Corée qui atterrira à 22h55 le 25 novembre, à l'aéroport de Da Nang.

Ces trois groupes sont les premiers touristes étrangers à se rendre dans la province de Quang Nam après deux ans d'interruption en raison de l'épidémie de COVID-19. Ils viennent des États-Unis, du Canada et de République de Corée, a indiqué le directeur du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme Nguyen Thanh Hong.

La vieille ville de Hoi An, patrimoine culturel mondial reconnu par l'UNESCO. Photo: VNA

La province a sélectionné trois établissements d’hébergement Hoiana, TUI Blue Nam Hoi An et Vinpearl Land South Hoi An pour accueillir les visiteurs étrangers. La vieille ville de Hoi An et le sanctuaire de My Son ont été choisis comme destinations touristiques pour le programme pilote de réouverture au tourisme international.

Le 19 novembre au matin, à l’hôtel New Word Hoiana, le secteur touristique provincial a organisé une cérémonie d’accueil en l’honneur de ses premiers touristes étrangers en 2021. -VNA