Quang Binh (VNA) – La province de Quang Binh (Centre), surnommée le «royaume des grottes», a attiré près de 649.000 touristes au 1er trimestre de 2023, soit 4,45 fois plus qu’à la même période de 2022, selon le Département provincial du tourisme.

Quang Binh, la destination incontournable des amoureux des grottes. Photo: NLD



En particulier, le nombre des visiteurs étrangers a augmenté de 17,59 fois par rapport à la même période de 2022, avec plus de 20.800 arrivées. Une situation identique pour les touristes domestiques, avec 628.000 personnes, soit 4,3 fois plus en glissement annuel.



Les recettes totales ont atteint plus de 733 milliards de dongs, soit 4,37 fois plus en en an.



La province de Quang Binh est l’une des destinations les plus attrayantes du Centre grâce à ses grottes magnifiques, à son patrimoine mondial de Phong Nha-Ke Bàng et à l’originalité de la culture locale comme de son tourisme maritime.



En vue de promouvoir le tourisme, la province a lancé de nombreuses activités touristiques telles que le festival de la pêche, la fête des tambours de l’ethnie minoritaire Ma Coong, la fête de la pagode Hoang Phuc, des excursions à moto tout-terrain pour explorer la forêt de Lim ou la grotte Hung Thoong, des croisières sur la rivière Nhât Lê combinées à la visite de sites pittoresques ou historiques…



Cette année, Quang Binh se fixe pour objectif 3-3,5 millions de touristes, dont 100.000 étrangers, et plus de 3.400 milliards de dongs de recettes touristiques. – CPV/VNA