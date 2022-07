Photo: VNA

Quang Binh (VNA) – Le Centre de sauvetage et de protection de la faune du parc national de Phong Nha-Ke Bang, dans la province de Quang Binh (Centre), a réceptionné samedi 9 juillet trois tortue terrestre Manouria Impressa, une espèce en voie de disparition.



Ces tortues à éperons denticulée pesant plus de 7 kg au total, toutes en bonne santé, ont été volontairement remises au département de protection des forêts du district de Tuyên Hoa par un habitant de ce district.



Connue également sous l’appellation «tortue imprimée», la tortue Manouria Impressa appartient à la famille des Testudinidae. Elle se reconnait par ses écailles plates, parfois légèrement concaves. Elle affiche une couleur brun-rouge ou brun doré. Sa tête est jaunâtre. À l’âge adulte, elle présente une taille n’excédant pas les 35 cm, beaucoup plus petite que celle de leurs cousines asiatiques Manouria Emys.



Cette espèce se nourrit notamment de champignons et serait très éprise de la nature et de la liberté. Son épanouissement en dépendrait, bien aucune étude n’ait permis pour l’heure de révéler son statut exact (prédateur ou proie). Ce mode de vie explique surtout sa tendance à l’agonie, une fois qu’elle est en captivité.



Elle se retrouve dans les zones forestières et montagneuses de l’Asie du Sud-Est, et plus précisément dans les provinces du Hainan du Guangxi et du Yunnan (Chine), en Indonésie (Sumatra et Bornéo), au Cambodge, en Malaisie péninsulaire, au Myanmar, au Laos, au Vietnam, en Thaïlande, au Bangladesh et en Inde. –VNA