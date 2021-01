La cérémonie de mise en chantier du complexe hôtelier 5 étoiles et du centre de conférence internationale dans la province de Quang Binh au Centre. Photo : bnews



Quang Binh (VNA) - Le groupe FLC a organisé le 17 janvier une cérémonie de mise en chantier du complexe hôtelier 5 étoiles et du centre de conférence internationale dans la commune de Hai Ninh, district de Quang Ninh, province de Quang Binh au Centre.



Le complexe hôtelier 5 étoiles (FLC Grand Hotel Quang Binh) comprendra deux bâtiments de 12 étages, avec plus de 500 chambres répondant au standard 5 étoiles.

Le centre de conférence internationale comprendra une grande salle de près de 1.200 places et des salles polyvalentes. Ce sera un ouvrage de conférence multifonctionnelle d’envergure de la province.

Il s’agit de deux ouvrages importants du grand projet FLC Quang Binh Beach & Golf Resort (FLC Quảng Bình), qui couvre une superficie de près de 2.000 hectares et nécessite un investissement total de 20.000 milliards de dongs. Le FLC Quang Binh est considéré comme un complexe de villégiature possédant de nombreux records en termes de superficie et d'installations, avec un littoral de 5 km, des villas répondant au standard 6 étoiles, de terrains de golf de premier rang en Asie du Sud-Est ...

Quang Binh est l'une des rares localités du Vietnam en particulier et le monde en général abritant des patrimoines honorés deux fois par l'UNESCO. C'est le parc national de Phong Nha - Ke Bang avec plus de 300 grottes mystérieuses datant des centaines de millions d'années et la grotte de Son Doong, une merveille du monde, considérée comme l'une des plus belles destinations de la planète. Ces trésors inestimables font de Quang Binh une destination de rêve pour des millions de touristes internationaux.

S’exprimant lors de la cérémonie de mise en chantier, Tran Thang, président du Comité populaire de Quang Binh a souligné qu’avec la localité, le groupe FLC était un investisseur stratégique. Ses projets contribuent à changer l'apparence du tourisme local, à améliorer les infrastructures touristiques, faisant du tourisme une source de contribution importante à la localité… - VNA