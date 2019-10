Quang Binh (VNA) – Les gardes-frontières de la province centrale de Quang Binh ont démantelé un réseau de trafic de drogue transfrontalier, arrêté deux suspects lao et saisi 100.000 comprimés de méthamphétamine.

Les suspects lao et leur drogue. Photo: baotainguyenmoitruong.vn.

Il s’agissait de la plus importante affaire de trafic de drogue découverte à la frontière entre le Vietnam et le Laos à Quang Binh. L’affaire est en cours d’instruction.Les ressortissants lao, originaires des provinces de Khammouane et Savannakhet, au Laos, ont été arrêtés jeudi 10 octobre dans la commune de Da Hoa, dans le district de Minh Hoa à Quang Binh, alors qu’ils transportaient de la drogue.Ils ont avoué trafiquer la drogue du Laos au Vietnam.En septembre 2018, les gardes-frontières de Quang Tri et les forces lao ont saisi un total de 314.000 comprimés de méthamphétamine.Les récentes arrestations de plusieurs trafiquants de drogue témoignaient des efforts déployés et de la collaboration étroite entre la province de Quang Tri et les organes compétents du Laos. – VNA