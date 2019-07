Photo d'illustration : congluan.vn



Quang Binh (VNA) – Le Service du Tourisme de la province centrale de Quang Binh a annoncé le 25 juin qu’il coopèrerait avec Google afin de mettre en œuvre une campagne de promotion des premières destinations touristiques de Quang Binh sur le site web d’hébergement de vidéos YouTube et sur la plateforme digitale Google Arts & Culture.



Le Service du Tourisme de la province de Quang Binh est devenu le premier partenaire vietnamien à signer un contrat avec Google Arts & Culture, a fait savoir son directeur Hô An Phong. En outre, les provinces de Quang Binh, de Thua Thiên–Huê et de Quang Nam, et la ville de Dà Nang, participeront à un programme de promotion touristique et culturelle déployé cette année par Google au Vietnam.



« Notre Service a l’honneur d’être l’un parmi les 2 000 partenaires de Google Arts & Culture. C’est un événement important pour nous car grâce à cette coopération, la beauté des paysages, de la culture et des habitants de la province de Quang Binh sera promue partout dans le monde », a ajouté Hô An Phong.



Cette campagne comprend un programme de promotion du tourisme, de la culture et de l’histoire des collectivités locales partenaires sur Google Arts & Culture et un programme de découverte du tourisme et de la culture vietnamiens intitulé Google Adventure Vietnam. À l’égard du premier programme, Google collectera 1 000 photos de beaux paysages et de grands monuments de ces quatre provinces et ville pour les publier sur Google Arts & Culture, à l’adresse : https://artsandculture.google.com/.



De son côté, le programme Google Adventure Vietnam réunit six créateurs de contenu YouTube qui se livreront du 24 au 28 juin à des expériences touristiques, culturelles et gastronomiques intéressantes à Quang Binh, Quang Nam et Dà Nang. Ces youtubeurs seront confrontés à divers challenges afin de découvrir la culture, la gastronomie et les paysages naturels du pays et de partager ensuite leurs expériences en ligne. Ils sont de différentes nationalités, vietnamienne, allemande, chinoise, sud-coréenne et philippine.



Dans les temps à venir, Quang Binh continuera à coopérer avec Google afin de promouvoir ses destinations touristiques sur les moteurs de recherche et les services gratuits de Google. La province entend aussi développer un système de marketing électronique au service du département provincial du tourisme. -NDEL/VNA