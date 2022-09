Quang Binh (VNA) - Les délégations des provinces vietnamienne de Quang Binh et lao de Champassak sont parvenues lundi 26 septembre à un document de coopération lors de leur entretien dans la ville de Dông Hoi.

En conséquence, les agences, autorités et organisations du Parti des deux parties procéderont à des échanges biennaux de délégations.Les deux localités intensifieront également le travail de communication pour sensibiliser le public, en particulier les jeunes, à la grande amitié, à la solidarité spéciale et à la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos, et les deux provinces.Ils ont consenti à renforcer leur collaboration dans les domaines de l’économie, de la culture, des affaires sociales et en particulier le tourisme, à travers le partage d’informations et expériences, des expositions et des activités de promotion commerciale.Quang Binh aidera Champassak à former 10 fonctionnaires et étudiants au cours des années académiques 2022-2023 et 2023-2024. Pendant ce temps, Champasak offrira deux bourses à l’Université de Champasak et deux autres bourses en langue lao aux étudiants de Quang Binh.Les deux provinces se soutiendront mutuellement en cas de catastrophes naturelles et de maladies, échangeront des informations sur les affaires extérieures et coopéreront dans d’autres domaines. – VNA