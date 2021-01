Hà Myo vient de sortir la vidéo "Xâm Hà Nôi", où elle mêle des musiques folklorique et contemporaine. Photo : ANTD/CVN

Hanoi (VNA) -La chanteuse Hà Myo vient de présenter la vidéo musicale intitulée Xâm Hà Nôi, mêlant musique vietnamienne traditionnelle et musique contemporaine, pour un résultat plus que satisfaisant.

Ayant fraîchement remporté le 2e prix du concours Giong hát hay Hà Nôi 2020 (Belles voix de Hanoï 2020), Nguyên Thi Ngoc Hà, du nom de scène Hà Myo, a lancé Xâm Hà Nôi (Chant des aveugles de Hanoï), une vidéo musicale réunissant trois genres de musique : le hát xâm (chant des aveugles), le rap et la musique de danse électronique (EDM - Electronic dance music).

Il s’agit d’une œuvre tantôt drôle, comme le sont aussi les airs de hát xâm, tantôt tumultueuse par son rap et tantôt frénétique grâce au rythme de l’EDM. Fruit d’une combinaison harmonieuse entre trois genres musicaux qui n’ont en principe rien à voir ensemble, l’un étant une forme de musique traditionnelle du Vietnam, les deux autres d’origine étrangère ciblant principalement un public jeune.

Convaincre le milieu professionnel

Hà Myo a été vraiment touchée par le hát xâm dès sa première écoute de ce genre folklorique. À l’aide du musicologue Nguyên Quang Long et du producteur Thê Phuong, appelé aussi VBK, elle a apporté une œuvre "à la hanoïenne" mais différente des autres.

Il en fallait toutefois plus pour convaincre les producteurs et ses pairs de cette association pour le moins audacieuse, car d’une part le projet était particulièrement inédit et d’autre part, Hà Myo est une jeune artiste dont le travail artistique tourne surtout autour des musiques douces. Mais après avoir écouté la chanson Xâm Hà Nôi, les avis de la communauté artistique ont complètement changé.

"Quand elle m’a partagé son idée de réunir ces trois genres totalement différents dans une même œuvre, je ne savais pas si ça pourrait fonctionner. Mais après avoir vu la vidéo, je suis convaincu que cette association n’est pas du tout ridicule mais en réalité bien exécutée", partage l’artiste Van Tý.

Le musicologue Nguyên Quang Long prend, lui aussi, en haute considération cette idée. D’après lui, Hà Myo est rapidement arrivée à saisir l’âme du hát xâm et à bien l’associer au rap et à l’EDM. Heureuse de sa performance, la chanteuse Hà Myo souhaite aussi rapprocher la musique folklorique des jeunes auditeurs et encourager la création de nouvelles chansons à partir de musique traditionnelle. –CVN/VNA