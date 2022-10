Hanoi (VNA) – Le mont sacré de Yên Tu, les montagnes de Hà Giang et la baie de Ha Long dans le Nord, ou la vieille ville de Hôi An dans le Centre... Autant de paysages de plus en plus présents dans les vidéo-clips des jeunes chanteurs. Une nouvelle façon de promouvoir le tourisme national.

Le charme du complexe paysager de Tràng An dans le MV Hoa không huong des artistes Van Mai Huong et K-ICM. Photo: CVN

De nombreux jeunes artistes ont publié ces derniers temps leurs vidéo-clips tournés dans des sites touristiques célèbres du pays. Cela contribue à mettre en avant l’image du pays, à créer de l’engouement et, à terme, à développer le tourisme.

Une série de produits de qualité

La lauréate du prix de la musique Sao Mai 2017, Sèn Hoàng My Lam, vient de présenter au public trois nouveaux vidéo-clips. Il s’agit de "Tây Bac tha chiêu vào tranh" (Un après-midi dans le Nord-Ouest sur toile) du compositeur

Hô Trong Tuân, "Thanh xuân cua ban mai" (Le charme du petit matin) de Pham Viêt Tuân et "Co em luôn cho anh" (Je serai toujours là pour toi) de Pham Hông Nhung. Ces œuvres séduisent non seulement le public de par leurs mélodies modernes mais aussi par des images hautes en couleurs de paysages du grand Nord-Ouest, une terre de merveilles entre montagnes et nuages.

Ces clips ne sont pas simplement des produits musicaux mais également une façon de faire la promotion du tourisme. Les images invitent les spectateurs à se lancer dans une excursion au milieu de vallées verdoyantes, des rizières en terrasse d’Y Ty ou à se promener sur les pistes sinueuses autourdes villages ethniques, à l’ombre des arbres séculaires de la province septentrionale de Lào Cai. À cela s’ajoutent des traits culturels typiques des ethnies minoritaires attirant les spectateurs.

L’artiste Quach Beem par exemple, présente la chanson "Hà Giang oi" (Oh Hà Giang) immortalisant les sites célèbres, du plateau calcaire de Dông Van, du col tortueux de Ma Pi Lèng, en passant par le marché de l’amour de Khâu Vai, une particularité culturelle des ethnies à Hà Giang (Nord).

Récemment, le clip "Hoa không huong" (Fleurs sans parfum) des jeunes chanteurs K-ICM et Van Mai Huong a révélé le paysage extraordinaire de l’ancienne capitale de Hoa Lu, dans la province de Ninh Binh (Nord). Les images montrent un tableau poétique et romantique, composé du complexe paysager de Tràng An, de la grotte de Mua et de la rivière Ngô Dông. Alors que le chanteur Soobin Hoàng Son, quant à lui, a choisi le brouillard romantique de la ville de Dà Lat, province de Lâm Dông (hauts plateaux du Centre), comme source d’inspiration pour sa vidéo "Di dê tro vê" (Partir pour revenir) dans laquelle s’étendent devant les yeux des spectateurs les scènes de la chute d’eau de Pongour, du lac de Tuyên Lâm et du marché nocturne de Dà Lat.

Donner l’envie de se déplacer

Des clips sont soigneusement investis en termes d'images et de contenu. Photo: CVN

Au-delà de la portée artistique, ces produits musicaux donnent au public l’envie de voyager et de découvrir toutes les régions du Vietnam.

La musique est un outil efficace pour promouvoir le tourisme national. Au travers de leurs vidéos, ces artistes expriment ainsi leur amour et leur fierté vis-à-vis du pays. En effet, ils deviennent des ambassadeurs diffusant des images positives de l’homme et de la terre du Vietnam à l’international. Notamment en cette période de relance post-COVID-19, après que le tourisme a été "gelé" en raison de l’épidémie. L’émergence de ces clips crée un vent nouveau aidant à faire "revivre" l'"industrie sans fumée".

En effet, la promotion du tourisme par la musique a porté ses fruits, cette tendance se développe fortement en République de Corée où le K-pop exerce une grande influence sur plusieurs pays, dont le Vietnam. Inspirées de cette tendance, ces derniers temps, certaines localités vietnamiennes ont profité de la puissance de la musique pour booster le tourisme.

La création de la vidéo "Bao la Viêt Nam" (Immense Vietnam) s’inscrivant dans le cadre du programme "La fierté du Vietnam" réalisé par le ministère du Plan et de l’Investissement, en collaboration avec Facebook, en présence de jeunes chanteurs Minh Hang, Huong Ly, Bùi Công Nam…, a pour but de diffuser une image attrayante du pays, avec notamment le lac Hoàn Kiêm (lac de l’Épée restituée) à Hanoï, l’ancienne cité impériale de Huê, ou encore le pont d’Or à Dà Nang, au Centre.

La présentation et la diffusion de ces belles images à travers des projets musicaux aident les artistes et les auditeurs à trouver une voix commune. Cependant, transmettre des messages positifs nécessite une préparation minutieuse de la part des exécutants. En effet, de nombreux produits musicaux, lorsqu’ils s’inspirent de la nature et de la culture régionales ont créé la polémique, provoquant des controverses au sein du public.

À cause notamment du manque d’investissement sérieux dans les recherches des caractéristiques géographiques et culturelles de chaque région dans laquelle des artistes réalisent leurs clips. De plus, certaines vidéos ont des idées similaires, surtout lorsqu’elles sont filmées au même endroit, et donc l’intérêt du public baisse. Il est nécessaire ainsi de consulter des experts culturels et touristiques afin de créer des produits musicaux créatifs et de qualité, capables de donner un nouvel élan pour le tourisme national. – CVN/VNA