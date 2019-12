Le chef de la Commission de l’Economie du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Van Binh (droite), et le vice-président exécutif du groupe américain Qualcomm Alexander H. Rogers . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Nguyen Van Binh, chef de la Commission de l’Economie du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), a reçu à Hanoï le 12 décembre Alexander H. Rogers, vice-président exécutif du groupe américain Qualcomm.

Nguyen Van Binh a déclaré apprécier les contributions du groupe Qualcomm au développement économique du Vietnam au cours des 15 dernières années, en particulier dans le domaine des sciences et des technologies.

Qualcomm a collaboré avec les ministères, secteurs, grands groupes et sociétés électroniques et télécoms vietnamiens, pour établir un centre de recherche et développement à Hanoï, mener à bien le programme Qualcomm Vietnam Innovation Challenge et soutenir les startup technologiques au Vietnam, a-t-il constaté.

Nguyen Van Binh a proposé au groupe américain de continuer d'aider le Vietnam à développer son écosystème d’innovation et technologique, de fournir des conseils aux agences de gestion vietnamiennes et de renforcer la coopération avec les entreprises vietnamiennes.

Pour sa part, Alexander H. Rogers a déclaré que son groupe continuerait d'accompagner le gouvernement et les entreprises vietnamiens pour développer les infrastructures technologiques, promouvoir l'innovation et soutenir les startup technologiques.-VNA