Dào Trong Nghia (gauche) et Trân Huu Phuc Vinh. Photo : ICT/CVN

Hanoï (VNA) - Deux hackers "chapeau blanc" vietnamiens ont gagné des prix à Pwn2Own Vancouver 2022, un des concours de cyberattaque les plus importants du monde. Dào Trong Nghia et Trân Huu Phuc Vinh sont des experts venus de la Compagnie de cyber sécurité du Groupe de l’industrie et des télécommunications de l’armée (Viettel Cyber Security).



Dào Trong Nghia a été réputé dans le milieu de la technologie de l’information (IT) après avoir découvert "accidentellement" pas seulement une, mais 12 graves failles de sécurité sur le système d'exploitation Windows 10.



Il a rejoint Viettel Cyber Security (VCS) alors qu'il n'était qu'un étudiant de 3e année de l'université FPT. Il a partagé qu'il avait rencontré de nombreuses difficultés dans les premières années de sa carrière parce qu'il n'y avait aucun succès. En effet, après trois ans de travail à VCS, ce pirate chapeau blanc talentueux a découvert la première faille de sécurité sur Windows.



La faille de sécurité qu'il a découverte n'était pas une simple erreur, mais une "porte" amenant à une série d'autres erreurs extrêmement graves. Fin 2021, Trong Nghia a montré un total de 12 failles de sécurité dans le système d'exploitation le plus populaire au monde et a reçu une récompense d’une valeur de 100.000 USD de la part de Microsoft.



L’année dernière, Dào Trong Nghia et son collègue Pham Van Khánh ont participé au Pwn2Own Vancouver 2021. À ce moment-là, les deux figuraient sur la liste de Microsoft, recensant les 100 personnalités les plus influentes en matière de sécurité informatique.



Lors du Pwn2Own Vancouver 2021, Trong Nghia a gagné deux catégories Windows Kernel. Avec son collègue Pham Van Khanh, il a contribué à faire grimper VCS dans le top 5 mondial en termes de cybersécurité. Cette année, il a continué d’y obtenir des succès.



Pour sa part, Trân Huu Phuc Vinh, né en 2000, a participé pour la première fois à Pwn2Own Vancouver et a obtenu des résultats encourageants. Il est un "visage" assez nouveau dans le milieu, mais il a confirmé son talent.



Vinh est considéré comme un jeune expert talentueux et s'est montré extrêmement convaincant lors de sa première participation à la compétition mondiale. -CVN/VNA