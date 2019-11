Hanoi (VNA) – Le Groupe national gazo-pétrolier du Vietnam (PVN) envisage de diversifier l’approvisionnement, en continuant à jouer un rôle majeur dans la collecte de gaz au niveau national. Une nouvelle orientation mise en place dans la stratégie de développement du PVN à l’horizon 2025.

L’objectif annuel de PV GAS est de collecter 185,5 milliards de mètres cubes de gaz. Photo : VNA

Afin de diversifier l’approvisionnement, en continuant à jouer un rôle majeur dans la collecte de gaz au niveau national, la Compagnie générale du gaz du Vietnam (PV GAS) souhaite un essor durable avec une compétitivité remarquable, afin de se conformer aux stratégies de développement du secteur de l’industrie pétrolière et gazière.Dans le cadre du récent colloque sur leur stratégie de développement, des conférenciers ont mis en exergue l’importance du traitement et de la diversification des produits gaziers. D’après eux, il est nécessaire de se concentrer sur la production, l’importation et le commerce du gaz, tout en renforçant la coopération internationale. Le principe est de soutenir le PV GAS au sein de l’industrie gazière au Vietnam en lui permettant d’atteindre ses objectifs annuels de collecte de gaz de 185,5 milliards de mètre cube.Pour sa part, le directeur général de PVN, Lê Manh Hùng, est en accord avec la stratégie de développement précédemment évoquée, jouant son rôle de leader dans le secteur gazier. À cette occasion, il a demandé au groupe d’examiner les sujets abordés dans ce colloque et encourage la mise en œuvre de ce programme de développement afin de participer à l’essor socio-économique du pays.Suivant le plan d’aménagement de l’industrie du gaz au Vietnam, le pays devra importer 1 à 4 milliards de mètre cube de gaz naturel liquéfié (LNG). Environ 75% du volume de LNG importé sera utilisé à destination des usines électriques du Vietnam pour garantir la sécurité des secteurs économiques en développement. Aussi le gouvernement vietnamien encouragera la coopération entre entreprises domestiques et étrangères dans ce domaine. – CVN/VNA