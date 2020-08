La cérémonie de signature du contrat de coopération commerciale. Photo : VNA



Hanoï, 3 août (VNA) - Un contrat de coopération commerciale (BCC- Business cooperation contract) de projets de gaz-électricité-port de services a été signé le 3 août entre trois unités membres du Groupe national gazo-pétrolier du Vietnam (PVN) que sont la compagnie générale gazière du Vietnam (PV GAS), la compagnie générale de l’électricité et du pétrole du Vietnam (PV Power) et la compagnie générale par actions des services gazo-pétroliers du Vietnam (PTSC).

Prenant la parole lors de la cérémonie de signature, le directeur général du PTSC, Le Manh Cuong, a déclaré que la signature du contrat BCC visait à gérer les investissements des projets de gaz-électricité-port de services sur la base du partage des risques et des bénéfices ainsi qu’à optimiser les ressources financières, ressources humaines et infrastructures techniques.

Le contrat sera mis en œuvre en deux phases. Pour la première, les parties vont investir dans de nouvelles infrastructures pour fournir davantage de gaz naturel liquéfié (GNL) aux centrales de Nhon Trach 1 et de Nhon Trach 1A. La deuxième concernera la construction de la centrale électrique de Nhon Trach 5.

Selon le directeur général du PVN, Le Manh Hung, dans un l'environnement actuel de féroce concurrence nationale et internationale, la signature de ce contrat entre trois unités membres de PVN permettra d’affilier les entreprises, de consolider le modèle économique du groupe, de promouvoir les compétences et d’améliorer la compétitivité du PVN dans l’utilisation de toutes les ressources de chaque unité, contribuant ainsi à rehausser la réputation du PVN.

Le PVN s'engage à toujours soutenir et à créer les meilleures conditions pour la coopération afin de développer les unités. Le groupe est prêt à participer et à être responsable de la mise en œuvre de la coopération pour atteindre le succès, a souligné le directeur général du PVN, Le Manh Hung.

Après la signature du contrat, PV GAS et la compagnie générale des produits chimiques et des services pétroliers (PVChem) ont signé un accord de coopération.

Le président de la PVChem, Truong Dai Nghia, a déclaré que cet accord renforcerait la connexion et garantirait une coopération à long terme et durable sur la base des avantages des parties sur les plans des fonctions, devoirs, expériences, ressources humaines, équipements et infrastructures.

La coopération entre les deux unités contribuera à promouvoir la croissance, à améliorer ainsi l'efficacité des entreprises et à augmenter la compétitivité sur les marchés nationaux et internationaux. Ce sera également le prémisse pour la PVChem de mettre en œuvre avec succès sa Stratégie de développement jusqu'en 2035, et aussi le Plan quinquennal pour la période 2021-2025.

Selon le contenu de l'accord signé entre la PV GAS et la PVChem, le PV GAS soutient la position de PVChem et de ses filiales de fournir de produits (chimie, minerai de fer…), de services techniques et industriels du PVChem aux activités de production et d'affaires et au service des projets du PV GAS et de ses filiales, conformément aux exigences de qualité, de rythme, de prix compétitif, tout en respectant les réglementations légales, et augmentant la production et la valeur commerciale du PV GAS.

En outre, les deux parties vont étudier les plans et opportunités d'investissement pour l'utilisation de la de refroidissement des projets de stockage du gaz naturel liquéfié du PV GAS pour augmenter l'efficacité économique des projets en la matière, protéger l'environnement, ainsi qu'utiliser rationnellement les ressources de chaleur de refroidissement des projets.

En 2019, le PVN a fait face à un grand défi dans le contexte de fluctuation des prix mondiaux du pétrole (en baisse en moyenne de 7 dollars/baril par rapport à 2018).

En 2019, le PVN avait exploité au total de 12,36 millions de tonnes de pétrole, en hausse de près de 2 millions de tonnes par rapport à la production prévue pour toute l’année.-VNA