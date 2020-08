Photo: PVN



Hanoï (VNA) - Pour la période 2020-2025, le Groupe national gazo-pétrolier du Vietnam (PVN) continue de mener la résolution N° 41-NQ/TW du Bureau politique sur l'orientation de la stratégie de développement de l'industrie gazo-pétrolier du Vietnam jusqu'en 2025 avec vision à 2035, de mettre à jour les points de vue de la Résolution N° 36-NQ/TW du 22 octobre 2018 du Comité central du Parti communiste du Vietnam sur la stratégie de développement durable de l'économie maritime du Vietnam à l'horizon 2030, vision à 2045, de la Résolution N° 55-NQ/TW du 11 février 2020 du Bureau politique sur l'orientation de la stratégie nationale de développement énergétique du Vietnam jusqu'en 2030, vision à 2045.

C'est aussi la période où le Groupe doit suivre la tendance de développement du monde, la stratégie de développement du pays, s'adapter activement aux accords de libre-échange et aux nouveaux accords économiques; renforcer sa capacité de prévision et de gestion des risques; répondre efficacement aux fluctuations; faire face à la récession mondiale et à la crise économique provoquée par l'épidémie de COVID-19, etc.

PVN est déterminé à bâtir une organisation du Parti plus puissant; à se concentrer sur le développement des activités de production et d'affaires fondamentaux telles que recherche, prospection et exploitation gazo-pétrolière, l'industrie gazière, la transformation de pétrole et du gaz, l'industrie électrique et les énergies renouvelables, les services techniques pétroliers de haute qualité; à conserver et développer des sources de capital; à associer la production à la protection de l'environnement et à la sécurité de la défense, à la protection de la souveraineté nationale en mer.

Pour y parvenir, l'organisation du Parti doit se concentrer sur l'amélioration du rôle et de la responsabilité des dirigeants du groupe, prendre en haute considération le travail de communication, de développement du label et du bien-être social, bien mener le mouvement "Les Vietnamiens consomment vietnamien", etc.

Parallèlement au développement des énergies traditionnelles, le groupe accélérera le développement de nouvelles énergies, des énergies renouvelables, au service du développement durable. PVN poursuivra ses réformes, l'application de nouvelles méthodes de gouvernance avancées, augmentera la productivité et la compétitivité.

Le groupe se concentrera sur la gestion financière, l’attrait de capitaux par l’intermédiaire des fonds d’investissement, du marché bousier, d’obligations gouvernementales…

PetroVietnam examinera des projets d’investissements en cours, en mobilisant des ressources dans des projets efficaces ou urgents, et accélérant la mise en œuvre des projets clés, notamment les chaînes de projets de production d'électricité et du gaz.

Il faut proposer des mécanismes et politiques d’investissement préférentielles conformément aux engagements internationaux pour attirer des investissements étrangers et d’autres composants économiques dans les activités gazo-pétrolières.

Le groupe restructurera les établissements de formation et de recherche scientifique afin de répondre aux exigences du développement de l'industrie gazo-pétrolière dans un contexte d'intégration internationale et de la 4e révolution industrielle.

Le groupe renforcera la recherche scientifique, l’application et le transfert de technologies au service du développement durable et de la protection des ressources naturelles et de l'environnement, de l’adaptation au changement climatique et à l'élévation du niveau de la mer.

Le groupe mettra en place efficacement des mécanismes de coordination et des accords de coopération entre le groupe et des organes des ministères de la Défense, de la Sécurité publique, des Affaires étrangères pour bien réaliser les activités gazo-pétrolières. Il est nécessaire des politiques d’attrait et de coopération avec les compagnies pétrolières de grands pays pour mettre en œuvre l’exploration et l’exploitation gazo-pétrolières dans la zone maritime et le plateau continental du Vietnam.

Le 3e congrès de l’organisation du Parti du PetroVietnam, mandat 2020-2025, est l’occasion pour faire le bilan quinquennal 2015-2020, avec des difficultés jamais vues. Avec l’esprit de courage, de responsabilité, de solidarité, de l’innovation, de l’action, l’organisation du Parti du groupe est déterminée à remédier les lacunes, à profiter des opportunités, surmonter les défis, valoriser toutes les ressources et réaliser les tâches et objectifs lui confiés par le Parti et le peuple, méritant d’être un pilier de l’économie nationale, contribuant à l’œuvre d’édification et de défense nationales. -VNA