Hau Giang (VNA) - À l'occasion du 60e anniversaire de la Journée traditionnelle de l'industrie pétrolière et gazière vietnamienne (27 novembre 1961), le Groupe gazo-pétrolier du Vietnam a organisé une cérémonie d’inauguration de la turbine N°1 de la centrale thermique de Sông Hâu 1, dans la province de Hâu Giang.

Une vue générale de la centrale thermique de Sông Hâu 1, dans la province de Hâu Giang. Photo : PVN/CVN

Le secrétaire du Comité du Parti et le président du conseil d'administration du groupe gazo-pétrolier du Vietnam (PVN), Hoàng Quôc Vuong, a présidé cette cérémonie en ligne simultanément à Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Hâu Giang, en raison de l’épidémie du COVID-19.



17 millions d'heures de travail en toute sécurité



L'inauguration de la turbine N°1 marque la connexion officielle de la centrale thermique de Sông Hâu 1 au réseau électrique national. Cet événement représente pour la compagnie la concrétisation d’un projet de six ans ayant fait travailler pendant près de 17 millions d'heures plus de 1.500 fonctionnaires, ingénieurs et ouvriers.



Au cours de la construction, ce projet a dû faire face à de nombreuses difficultés : les impacts de la récession économique mondiale, la forte baisse des prix du pétrole, et surtout la pandémie de COVID-19. Mais avec une direction stratégique des dirigeants du PVN et le soutien efficace et régulier des ministères et de la province de Hâu Giang, la turbine N°1 de la centrale thermique de Sông Hâu 1 a pu être achevé et mise en service à la date prévue. La turbine N°2 sera achevée en février 2022.

Lors de la cérémonie d’inauguration de la turbine N°1 de la centrale thermique de Sông Hâu 1. Photo : PVN/CVN

Le projet de la centrale thermique de Sông Hâu 1 joue un rôle important dans la mise en œuvre de la stratégie de développement de l'électricité du PVN à l'horizon 2030. Cette centrale alimentera en effet le réseau électrique national d'environ 7,3 milliards de kWh/an, contribuant à assurer la sécurité énergétique et à promouvoir le développement économique dans le delta du Mékong.

S'exprimant lors de la cérémonie, Hoàng Quôc Vuong a apprécié les efforts remarquables du collectif de travailleurs de PVN sur le chantier du projet de la centrale thermique de Sông Hâu 1, et de la compagnie LILAMA - entrepreneur général et les autres entrepreneurs. Il a remercié les autorités et les habitants de la province de Hâu Giang pour créer les conditions favorables à la mise en œuvre d’un tel projet. -CVN/VNA