Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le groupe national gazopétrolier du Vietnam (PVN) figure parmi les 10 meilleures entreprises innovantes au Vietnam en 2023.



Le journal «Dâu Tu» (Investissement), en collaboration avec Vietnam Business Research JSC (Viet Research), a publié la liste des 50 entreprises les plus innovantes au Vietnam (VIE50) en 2023, visant à honorer celles qui appliquent efficacement l'innovation dans la production et les activités commerciales et disposent d’un bon potentiel de croissance.



Le classement a été établi sur la base des résultats commerciaux et des réalisations des entreprises en termes d’innovation.



La plupart des entreprises sur la liste VIE50 opèrent dans cinq secteurs que sont les industries manufacturières, les technologies et télécommunications, la banque et la finance, la santé et la logistique.



Après avoir été affectées par la pandémie de COVID-19 pendant deux ans, la plupart des entreprises de la liste VIE50 agissent activement pour retrouver la croissance. L'innovation est une priorité absolue pendant la période actuelle.



L'année dernière, PVN a réalisé un chiffre d'affaires total de 931.200 milliards de dôngs (40,4 milliards de dollars), dépassant son plan annuel de 67% et en hausse de 48% par rapport à 2021. Le groupe a apporté 170.600 milliards de dôngs au budget de l'État, soit une hausse annuelle de 52%.-VNA