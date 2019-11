Le groupe PVN est en tête dans le top 500 des plus grandes entreprises du Vietnam. Photo: PVN



Hanoï (VNA) – Le groupe national gazopétrolier du Vietnam (PVN) continue d'affirmer sa position de leader dans le top 500 des plus grandes entreprises du Vietnam de 2019 (VNR500), selon le classement annuel rendu public récemment par Vietnam Report.

Il s’agit de la deuxième année consécutive que le PVN figure en tête dans ce classement.

Ses 17 filiales comme la société PetroVietnam Gas (PV Gas), la compagnie générale de pétrole du Vietnam (PV Oil)… sont aussi présents dans ce top.

Le classement VNR500, réalisé par la compagnie Vietnam Report, est basé sur le modèle Fortune 500, le classement des 500 premières entreprises américaines en termes de chiffre d'affaires. Au Vietnam, le VNR500 est fondé sur des recherches et évaluations indépendantes selon les normes internationales de Vietnam Report. Ce dernier a été publié chaque année depuis 2007, avec les consultations d'experts nationaux et internationaux, notamment de nombreux experts de l'Université d'Harvard (États-Unis).

Au cours des neuf premiers mois de l’année, le Groupe national gazo-pétrolier du Vietnam (PetroVietnam ou PVN) a produit 1,1 million de tonnes d’engrais d’azote, 16,42 milliards de kilowattheures d’électricité et 8,99 millions de tonnes de carburant.

PVN a réalisé, en neuf mois, un chiffre d’affaires de 560.600 milliards de dôngs, soit 92% des prévisions annuelles. Rien qu’en septembre, son chiffre d’affaires était de 61.400 milliards de dôngs, dépassant de 9,5% les prévisions mensuelles.

En septembre, le Groupe national gazo-pétrolier du Vietnam a versé 8.700 milliards de dôngs au budget de l’État. Ainsi, en neuf mois, ce sont 78.500 milliards de dôngs qui ont été versés au budget de l’État, soit 89% du plan annuel.

Selon le rapport socio-économique des neuf premiers mois de l’année du gouvernement, la recette du budget de l’État a atteint plus d’un million de milliards de dôngs dont 40.800 milliards provenant du pétrole brut.

Ces résultats ont grandement contribué à la croissance record de 6,98% de l’économie nationale en neuf mois.

Activités d'exploitation pétrolière du groupe PVN. Photo: PVN



Le Groupe gazo-pétrolier du Vietnam joue un rôle important dans l’assurance de la sécurité énergétique nationale.

Ces dernières années, PVN est toujours considéré comme un pilier économique national en concevant des produits nécessaires tels que du carburant, de l’engrais d’azote et de l’électricité, contribuant ainsi grandement au budget de l’État. De plus, ce groupe joue un rôle primordial en termes de régularisation de la macroéconomie du gouvernement.



Depuis 2015, le versement annuel de PVN au budget de l’État occupe environ 11% de la recette nationale. Celui du pétrole brut représente 6% de la recette nationale. En outre, PVN contribue à une croissance annuelle du PIB de 10% à 13%.



Outre ses contributions au développement économique, PVN contribue grandement à la protection de la souveraineté nationale en mer Orientale, met l’accent sur le bien-être social et promeut son rôle comme pilier et "locomotive" économique du pays.



L’année dernière, PetroVietnam est arrivé en tête en termes de chiffre d’affaires, avec 50.600 milliards de dôngs, contre 47.000 milliards en 2017.



Cependant dans les temps à venir, la fluctuation du prix du carburant dans le monde, la réduction du volume d’exploitation et certaines questions concernant l’application des Lois sur le pétrole, l’entreprise, l’investissement public et la construction notamment, constitueront des obstacles.



Afin d’y remédier, ce groupe devrait collaborer avec les commissions de l’Assemblée nationale et les services compétents.



Le secteur pétrolier nécessite des politiques ainsi que des solutions concrètes et spécifiques visant à assurer la sécurité énergétique au service du développement socio-économique national. - VNA