PVEP investit 380 millions de dollars dans l'exploitation de nouveaux champs de pétrole. Photo: VNA

Hanoï, 13 février (VNA) - La Compagnie d’exploration et de production de pétrole et de gaz du PetroVietnam (PVEP) investira environ 380 millions de dollars dans l'exploration, l'exploitation et le développement de nouveaux gisements de pétrole cette année, selon le directeur général adjoint Hoang Ngoc Trung.

Cette décision vise à permettre à la PVEP de faire face à la dégradation de ses champs pétrolifères existants après des années d'exploitation et à l'affaiblissement des prix du pétrole, a-t-il déclaré, ajoutant que le prix du pétrole était resté à un niveau très bas depuis l'année dernière.

La société a décidé de consacrer une grande quantité d'investissements à ces activités de base pour s'assurer qu'elle sera en mesure d'atteindre ses objectifs de production dans les années à venir, a-t-il déclaré.

Il a en outre noté que l'exploration et la production de pétrole et de gaz restent elles-mêmes risquées, il est donc important que la PVEP reçoive le soutien des autorités pour éliminer les obstacles juridiques dans les politiques et procédures d'investissement. Cela permettra à la compagnie d'explorer et d'exploiter rapidement de nouveaux gisements de pétrole.

La PVEP gère actuellement 35 projets gazo-pétroliers, dont 29 dans le pays et 6 à l'étranger. -VNA