L'accusé Nguyen Duc Chung. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Tribunal populaire de Hanoï a ouvert le procès en deuxième instance de l’affaire d’achat du produit Redoxy – 3C pour la purification de lacs de la ville, après l'appel fait par l'ancien président du Comité populaire de Hanoï Nguyen Duc Chung et d'autres accusés.

Le procès devrait se dérouler du 20 au 22 juin.

Selon l'appel de l'ancien président du Comité populaire de Hanoï Nguyen Duc Chung, le jugement de première instance selon lequel l'accusé a commis le crime d’"abus de positions et de pouvoirs lors de l'exercice de ses fonctions" était incorrect, ce qui a poussé l'accusé à faire appel.

L'accusé Nguyen Truong Giang, ancien directeur de la Sarl du Commerce et des Service Arktic, a aussi fait appel de la peine de 4 ans et 6 mois de prison prononcée lors du procès en première instance.

L’autre accusé Vo Tien Hung, ancien directeur général de la sarl unipersonnel d’évacuation d’eau de Hanoï, a aussi fait appel pour la même raison jugeant que la peine de 4 ans de prison imposée par le Tribunal populaire de Hanoï en première instance était trop lourde.

Du 10 au 13 décembre 2021, le Tribunal populaire de Hanoï avait tenu le procès en première instance et condamné Nguyen Duc Chung à 8 ans de prison, Nguyen Truong Giang à 4 ans et 6 mois de prison et Vo Tien Hung 4 ans de prison pour le même crime d’"abus de positions et de pouvoirs lors de l'exercice de ses fonctions".

Selon l’acte d’accusation en première instance, en 2016, le Comité populaire de Hanoï avait ordonné aux unités concernées de procéder à la purification de lacs de la ville en trouvant des technologies appropriées.

L'accusé Nguyen Duc Chung, en tant que président du Comité populaire de Hanoï, avait sélectionné la technologie de traitement des eaux polluées de Watch Water de l’Allemagne et avait acheté le produit Redoxy-3C. L'accusé Nguyen Duc Chung avait ordonné à l'accusé Vo Tien Hung d'acheter le Redoxy-3C, par l'intermédiaire de la sarl du Commerce et des Service Arktic, qui est son entreprise familiale. Cet acte avait causé plus de 36 milliards de dongs de pertes de fonds publics. -VNA