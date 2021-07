Hanoï, 9 juillet (VNA) - L'Administration nationale du tourisme du Vietnam (VNAT) et La Vie Co., Ltd. ont lancé une initiative qui aide les gens à rester chez eux tout en ayant un aperçu de la beauté de la nature du pays dans le contexte des évolutions de la pandémie de COVID-19.

100 merveilles naturelles du Vietnam sont présentées à travers une collection en édition limitée d'eau minérale La Vie. Photo : VNA



Les deux parties ont sélectionné de 100 merveilles naturelles du Vietnam et les ont présentées à travers une collection en édition limitée d'eau minérale La Vie. Les clients peuvent choisir parmi plus de 100 étiquettes différentes présentant des sites pittoresques tels que la cascade Ban Giôc, le lac Ba Bê, la Baie d’Ha Long, le Complexe paysager de Tràng An, la caverne de Son Doong... .

La caverne de Son Doong.

Les utilisateurs peuvent également scanner le code QR sur la bouteille d'eau pour obtenir des informations sur le lieu particulier ainsi que sur le tourisme en général sur le site Web de VNAT https://vietnamtourism.gov.vn.

Photo : VNA

Un représentant de l'Administration nationale du tourisme du Vietnam a déclaré que l'initiative faisait partie des activités visant à promouvoir la beauté du Vietnam auprès des touristes d'une manière nouvelle et unique.

La cascade Ban Giôc. Photo : VNA

La collection est fabriquée à partir de plastique recyclé pour l'industrie des boissons - une solution sûre pour les utilisateurs et l'environnement, contribuant à réduire l'impact sur l'environnement écologique, en particulier dans les destinations touristiques.



La Vie Co., Ltd.a été pionnière en matière d'initiatives environnementales. - VNA