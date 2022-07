Photo: VNA

Hanoï (VNA) – L’édition vietnamienne de «Sơn Goal!», premier manga sur le football vietnamien, a commencé à être publié au Vietnam à partir du 28 juillet par la société japonais Kadokawa.

Crée par Baba Tamio, «Sơn Goal!» raconte l’histoire d'un garçon dont le nom vietnamien est Son. Son père est brésilien et sa mère est vietnamienne. Sơn est venu dans ce pays d'Asie du Sud-Est pour étudier après que son père a déménagé ici pour le travail. Au Vietnam, il a rencontré et fait la connaissance d'un groupe d'adolescents et a aidé leur équipe de football à devenir plus forte.

Le directeur de publication de la société Kadokawa, Aoyagi Masayuki. Photo: VNA

«Sơn Goal!» est réservé non seulement aux enfants et adolescents mais aussi aux adultes. "Nous espérons que ce manga est bien apprécié par des lecteurs vietnamiens.", a déclaré Aoyagi Masayuki, directeur de publication de Kadokawa.

"Nous souhaitons publier au Vietnam d’autres mangas et aussi des romans et bandes dessinées.", a-t-il ajouté. -VNA