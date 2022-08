Hanoi (VNA) - La Confédération de Commerce et d’Industrie du Vietnam (VCCI) a publié, ce lundi, le Rapport économique annuel du Delta du Mékong (AMDER 2022).

Pham Tân Công, président de la Confédération de Commerce et d’Industrie du Vietnam (VCCI). Photo: VNA

Le thème retenu pour l’édition 2022 est «Le changement de modèles de développement et l’aménagement intégré». Ce document analyse les nouveaux modèles agricoles et évalue les impacts du Plan d’aménagement intégré du Delta du Mékong pour 2021-2030, vision pour 2050.Ce rapport annuel donne un aperçu général de l’économie mondiale et vietnamienne, met à jour les indices économiques du Delta du Mékong et analyse la mise en œuvre des objectifs majeurs de la région.En 2020-2021, l’agriculture a été le levier de croissance principal de cette région. Malgré la crise du coronavirus, en 2021, le secteur agricole a réalisé une croissance de 3,4%, soit un niveau beaucoup plus élevé que la moyenne. Les exportations de produits agricoles et aquacoles du Delta ont joué et continuent de jouer un rôle primordial dans le maintien de l’excédent commercial du pays. - VOV/VNA