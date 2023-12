Photo: moet.gov.vn Hanoï (VNA) - Le nombre d'enseignants d'anglais satisfaisant aux exigences de compétence pour mettre en œuvre le nouveau programme d’enseignement de langue étrangère du ministère de l’Éducation et de la Formation, est de 84 % dans les écoles primaires, 87 % dans les écoles secondaires et 77 % dans les lycées au Vietnam.

Ces chiffres ont été cités dans le rapport annuel 2023 sur l’enseignement et l’apprentissage de langue étrangère au Vietnam, publié le 27 décembre par l'Institut vietnamien des sciences de l'éducation (VNIES).

Selon le rapport, le ministère de l'Éducation et de la Formation a achevé l'élaboration et la promulgation du programme des matières de langues étrangères conformément au programme d'enseignement général 2018. Au cours de l'année scolaire 2023, 53 sur 63 villes et provinces ont mis en œuvre à titre expérimental l’enseignement d’anglais à l’école maternelle.

Le directeur de VNIES, Le Anh Vinh, a déclaré qu'au cours des dix dernières années, l'enseignement et l'apprentissage des langues étrangères au Vietnam se sont développés rapidement, en particulier dans les régions aux conditions socio-économiques favorables et dans les grandes villes. La qualité de l’enseignement et de l’apprentissage s’est également améliorée, comme en témoignent les approches diversifiées des apprenants et des enseignants.



Cependant, l'enseignement et l'apprentissage restent confrontés à des difficultés, notamment le manque d'enseignants, le manque de qualifications des enseignants, les restrictions dans la mise en œuvre des activités d'enseignement et d'apprentissage et l'application des technologies de l'information dans le processus d'enseignement et d'apprentissage.

Le directeur de VNIES, Le Anh Vinh lors du séminaire consacré à la publication du rapport annuel 2023 sur l’enseignement et l’apprentissage de langue étrangère au Vietnam. Photo: moet.gov.vn

Nguyen Thi Mai Huu, chef du Conseil national de gestion du projet de langues étrangères, a déclaré que selon les données de l'organisation IELTS, la note moyenne aux tests des Vietnamiens en 2022 était de 6,2/9,0, se classant 23e sur 40 pays organisant les examens IELTS et au même rang que la République de Corée, le Pakistan et l'Inde.

L’âge des Vietnamiens qui passent les tests IELTS est de plus en plus jeune. Plus précisément, en 2018, plus de 50 % des candidats au test IELTS avaient plus de 23 ans, seulement près de 1,5 % des candidats avaient entre 16 et 18 ans et plus de 13 % avaient entre 19 et 22 ans. Actuellement, au Vietnam, 62 % des candidats au test IELTS sont âgés de 16 à 22 ans et 30 % ont entre 16 et 18 ans.



Les étudiants vietnamiens ont des points forts en lecture et en écoute, mais rencontrent des difficultés à parler puisque leur score moyen en expression orale pour l'examen TOEFL est de 14/30 et pour le test IELTS de 5,8.- VNA