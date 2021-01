Des soldats de la zone 2 de la Marine ornent un panneau pour célébrer le 13e Congrès national du Parti. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le journal Nhan Dan (Peuple), en collaboration avec la Maison d’édition « Politique nationale – Vérité », a publié le livre "Vision stratégique et volonté de s’élever de la nation".

Le livre de 560 pages rassemble trois articles du secrétaire général et président vietnamien Nguyen Phu Trong sur la préparation, l'organisation et le déploiement des congrès du Parti à tous les niveaux et du 13e Congrès national du Parti, fournissant des points de vue, la pensée directive et la nouvelle vision perspicace et avec l’enthousiasme du chef du Parti et de l'État.



Le livre sélectionne également un certain nombre d'articles, d’opinions de chercheurs scientifiques, de dirigeants, de gestionnaires et de lecteurs à travers le pays qui analysent et apprécient le contenu, la valeur idéologique de ces trois articles.



Les articles du secrétaire général du Parti et président vietnamien non seulement sont précieux pour la préparation et l’organisation des congrès du Parti, mais encore montrent une vision stratégique ; une méthode de pensée scientifique, dialectique et historique ; une nouvelle vision et une nouvelle estimation face à chaque question du Parti, du pays et de la vie quotidienne.



Les articles des lecteurs apportent aussi une voix de consensus pour faire diffuser le message du secrétaire général du Parti et président vietnamien auprès des organisations du Parti, aux cadres, aux membres du Parti et aux populations. Ce sont les questions concernant la réforme du mode de direction du Parti ; l’édification et le réajustement du Parti en termes d'idéologie, de politique, d'organisation et de personnel ; le perfectionnement de l’institution pour le développement durable de l'économie, de la politique, de la culture ; la valorisation des potentiels et ressources pour créer une nouvelle force pour un développement rapide et durable du pays...

Lors de la cérémonie de publication de ce livre, le président de la Commission centrale de la propagande et de l’éducation du Parti, Vo Van Thuong, l’a remis aux grandes bibliothèques pour contribuer à diffuser des points de vue, la pensée, la vision du leader du Parti et de l’Etat aux organisations du Parti, aux cadres, aux membres du Parti et aux populations. -VNA