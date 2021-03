Photo d'illustration: Getty Images

Jakarta (VNA) - L’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) a publié le 8 mars l’Étude régionale de l’ASEAN sur les femmes, la paix et la sécurité (ASEAN Regional Study on Women, Peace and Security).

Cette étude présente des recommandations visant à aider les États membres à renforcer la participation significative des femmes à la consolidation de la paix et aux processus de prévention et résolution des conflits, conformément aux engagements régionaux et internationaux.

L'étude est le fruit d'une collaboration entre l'ASEAN, le gouvernement américain par le biais de l'Agence américaine pour le développement international (USAID) et l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU Femmes).

Cérémonie de publication de l'Étude régionale de l'ASEAN sur les femmes, la paix et la sécurité. Photo: asean.org

S'exprimant lors de la cérémonie de lancement organisée virtuellement, le Secrétaire général de l'ASEAN, Dato Lim Jock Hoi, a déclaré: «Pour commémorer la Journée internationale de la femme 2021, nous sommes heureux de partager cette première étude régionale sur les femmes, la paix et la sécurité dans l'ASEAN afin de réaffirmer notre engagement en faveur de l'égalité des sexes, le leadership et l'intégration des femmes dans le Cadre de rétablissement global de l'ASEAN et la Vision de l'ASEAN après 2025. » -VNA