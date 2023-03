Version en vietnamien du livre « My Lai: Vietnam, 1968, and the Descent into Darkness ».



Hanoï (VNA) – La Maison d'édition politique nationale « Sự thật » (Vérité) vient de publier la version en vietnamien du livre « My Lai: Vietnam, 1968, and the Descent into Darkness » (My Lai : Vietnam, 1968 et la descente dans les ténèbres).



« My Lai: Vietnam, 1968, and the Descent into Darkness » de Howard Jones, professeur de recherche émérite à l'Université de l'Alabama et membre du département d'histoire de cet établissement, est une description complète et véridique des "jours sombres" de l'histoire de l'Armée américaine au Vietnam.



Ce livre de plus de 700 pages est le fruit de près d'une décennie de recherches et d’études méticuleuses par l'auteur. Il décrit en détail de l'un des événements les plus tragiques de l'intervention militaire américaine au Vietnam.



Le livre se base sur une grande quantité d’archives fiables recueillies à partir de revues de presse, de rapports de l'Armée américaine, de dossiers judiciaires, de documents du gouvernement américain, de longs entretiens avec des militaires américains et vietnamiens, ainsi qu'avec des survivants du massacre. Il reproduit les causes, les développements et les conséquences du massacre de My Lai.



My Lai est un petit village du district de Son Tinh, province de Quang Ngai. Le 16 mars 1968, des soldats américains ont envahi les quatre hameaux de My Lai 4, My Khe 4, Binh Tay et Binh Dong du district de Son Tinh. Ils ont tué plus de 500 villageois non armés, principalement des femmes, des enfants et des nourrissons. Le massacre porte le nom de l'un de ces villages - My Lai.-VNA