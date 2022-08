Hanoï (VNA) - La société par actions d'évaluation Vietnam Report a rendu publique le 3 août la liste des 10 plus prestigieuses banques commerciales du Vietnam en 2022.

La Banque commerciale par actions pour le commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank) occupe la première place, devant, dans l'ordre, la Banque commerciale par actions pour l'industrie et le commerce du Vietnam (Vietinbank) et la Banque par actions technologique et commerciale du Vietnam (Techcombank).

La liste comprend également la Banque commerciale par actions de l'Armée du Vietnam (MB Bank), la Banque commerciale par actions de la Prospérité (VPBank), la Banque commerciale par actions A Chau (ACB), la Banque d'investissement et de développement du Vietnam (BIDV), la Banque commerciale par actions Tien Phong (TPBank), la Banque internationale du Vietnam (VIB) et la Banque pour l’agriculture et le développement rural (Agribank). -VNA