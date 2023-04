Dans l’avenir, Hanoï mettra en place des contrôles stricts des sources de déchets et restaurera les rivières dégradées. Photo : VNA/CVN

Hanoï (VNA)- Dans les temps qui viennent, Hanoï s’efforcera de trouver des mesures pour protéger ses ressources en eau pour un développement socio-économique durable. La capitale envisage de coopérer avec d’autres localités en la matière.

Hanoï est considérée comme une localité ayant des ressources en eau abondantes avec 104 lacs d’irrigation, 105 rivières et canaux d’une longueur totale de plus de 799 km, selon le Service municipal des ressources naturelles et de l’environnement. Cependant, beaucoup d’entre elles sont menacées par le tarissement et la pollution.

Ces dernières années, pendant la saison sèche, les niveaux d’eau du fleuve Rouge ont continuellement diminué, affectant les approvisionnements pour la production agricole et la vie quotidienne. La ville compte plus de 8.000 ha de terres agricoles qui dépendent de l’eau supplémentaire des lacs-réservoirs, et certaines zones des districts de Quôc Oai, Phuc Tho et Mê Linh manquent souvent d’eau. Les rivières Nhuê, Tô Lich, Lu, Set et Kim Nguu sont dégradées et sérieusement polluées.

Le directeur adjoint du Service municipal des ressources naturelles et de l’environnement, Mai Trong Thai, a déclaré que ce phénomène se produisait pour de nombreuses raisons, telles que le changement climatique, la fluctuation du débit des rivières et la dégradation des forêts, qui réduisent la capacité à retenir l’eau. La sensibilisation des organisations et des individus à la protection de cette ressource est également limitée.

“La plupart des gens pensent que l’eau est une ressource inépuisable, une idée fausse qui entraîne un risque sérieux d’épuisement”, a-t-il souligné.

Le vice-président du Comité populaire du district de Quôc Oai, Pham Quang Tuân, a fait savoir qu’une augmentation de la population entraînait une hausse de la demande en eau ainsi que de la pollution. Selon lui, pour assurer la sécurité de l’eau, un bon point de départ est de sensibiliser la communauté à une bonne exploitation et une efficace utilisation de la ressource.

Solutions

Hanoï s’est fixé pour objectif que d’ici 2025, tous les ménages des zones urbaines et 85 à 90% de ceux des zones rurales auront accès à l’eau potable. Photo : CTV/CVN

Hanoï a chargé les services, secteurs et localités d’élaborer des programmes de protection de l’eau d’ici 2030, avec vision jusqu’en 2045. La capitale s’est fixé pour objectif que d’ici 2025, tous les ménages des zones urbaines et 85 à 90% de ceux des zones rurales auront accès à une eau potable conforme aux normes de qualité en vigueur.

D’ici 2030, la ville équilibrera ses ressources en eau pour répondre aux besoins de sa population et de son développement socio-économique, tout en limitant la dégradation et la pollution des rivières Tô Lich, Lu, Set, Kim Nguu, Nhuê, Câu Bây et Day.

D’ici 2045, la ville prendra l’initiative dans la gestion des ressources en eau pour le développement socio-économique et perfectionnera ses politiques sur l’eau.

Les services et secteurs de Hanoï sont chargés de définir les zones où l’exploitation des eaux souterraines est limitée, de mener des enquêtes sur les ressources en eau et de publier une liste d’étangs et de lacs de la ville ne devant pas être remblayés.

En outre, le Service municipal de l’agriculture et du développement rural réorganisera la production agricole pour s’assurer qu’elle soit adaptée à l’état des ressources en eau de chaque région. Il proposera des mesures pour construire des ouvrages de stockage d’eau afin de limiter les crues des rivières Tich et Bùi à la saison des pluies, tout en complétant les besoins en eau pour la production et la vie quotidienne.

Dans l’avenir, Hanoï mettra en place des contrôles stricts sur les sources de déchets, restaurera les rivières dégradées, renforcera la gestion de ses ressources en eau et contrôlera également strictement le traitement des eaux usées, en particulier celles issues de la production industrielle qui présentent un risque de pollution. Elle réutilisera également les eaux usées après traitement. Hanoï coopérera activement avec d’autres provinces et villes pour partager des expériences et des politiques afin d’assurer la sécurité de l’eau et promouvoir un développement durable. -CVN/VNA