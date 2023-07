La rencontre entre les responsables des deux parties. Photo : VNA



Kon Tum (VNA) - Le Comité populaire de la province de Kon Tum a travaillé le 13 juillet avec une délégation du Comité des affaires frontalières de la province lao d'Attapeu sur l'import-export de minéraux par les postes frontaliers secondaires de Dak Long (Kon Tum) et de Vang Tat (Laos).

A cette occasion, les deux parties ont échangé des opinions pour demander aux gouvernements des deux pays d'étudier la possibilité de mettre à niveau ces deux postes frontaliers secondaires en postes frontaliers principaux dans un avenir proche.

Selon le vice-président du Comité populaire de la province de Kon Tum, Y Ngọc, en 2021, sa province avait soumis au ministère des Affaires étrangères une proposition de mis à niveau des postes frontaliers Vietnam-Laos pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu'en 2050, contribuant à la construction d'une frontière de paix, d'amitié et de développement.

Les Comités des affaires frontalières de la province vietnamienne de Kon Tum et de la province lao d'Attapeu ont discuté des résultats de leur coopération dans la protection de la frontière ainsi que les difficultés et les problèmes récemment rencontrés . Sur cette base, des mesures ont été proposées afin de mettre en œuvre efficacement des accords et des réglementations concernant la frontière et les postes frontaliers, qui ont été signés par les gouvernements du Vietnam et du Laos.-VNA